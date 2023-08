Zumutung Demokratie – Ein Essay, Sophie Schönberger

Juli 29th, 2023

Die Autorin ist Verfassungsrechtlerin und entsprechend liest sich auch der Text, er schrammt des öfteren mal an der Schwelle der Unverständlichkeit vorbei, mit anderen Worten – wer keine Lust auf akademische Texte hat, sollte hiervon die Finger lassen. Gleichzeitig ist es aber eben auch noch verständlich und ebenso sehr gut und kompetent geschrieben. Demokratie ist ja die Hoffnung das die Mehrheit der Leute die zur Demokratie zugehörig sind, oder mitmachen dürfen, meist die richtigen Entscheidungen treffen werden. Das war in der Vergangenheit schon oft nicht so und wie es aussieht wird es in Zukunft nicht besser. Warum das so ist und wie es dazu kommen konnte wird hier untersucht und ausgeleuchtet.

Es geht um das miteinander leben, reden und regieren. Was der Einzelne aushalten muss und soll, was Freiheit ist und warum sie oftmals falsch verstanden wird. Wie Populisten funktionieren und warum sie bei so vielen Menschen so gut ankommen. Weshalb wir uns auch selbst aushalten müssen und es nicht immer nur um das Individuum gehen kann. Hier steht so viel richtiges, verpackt in akademischer Sprache, drin das einem Angst und Bange werden kann. Verkürzt in nichtakademischer Sprache würde ich das mal mit: „We are fucked“ zusammenfassen. Das ist jetzt nichts neues, aber eben sehr kompetent auf hohem Niveau analysiert. Und obwohl ich nicht unbedingt ein Freund der (über)akademischen Sprache bin, muss ich dann doch sagen das mir das lesen des Buchs Freude bereitete und sich sehr kurzweilig gestaltete. Auch wenn es inhaltlich natürlich eher unerfreulich ist. Aber da kann die Autorin ja nichts dafür, das liegt ja an uns Menschen. So war es schon immer und so wird es auch immer bleiben. Eine tiefergehende Rezension, die auf einzelne Punkte eingeht, spare ich mir hier – da auch so klar ist um was es hier geht. Um das Einander aushalten, was in der Krise der Gemeinschaft natürlich auch zur Krise der Demokratie wird. 188 Seiten, Paperback, 16,00 Euro (dolf)

