Wie die Welt wirklich funktioniert – Die fossilen Grundlagen unserer Zivilisation und die Zukunft der Menschheit, Vaclav Smil

September 30th, 2023

Nach den ersten Seiten dachte ich mir, noch so ein überschlauer Mann der für Atomkraft ist und über VegetarierInnen lächelt und dazu sowieso über alles Bescheid weiß. Mit anderen Worten: mansplaining in der Potenz, um es mal ein wenig wissenschaftlich auszudrücken. Aber wenn man das mal beiseite lässt und auch über die zum Glück nur hin und wieder, leider durchschimmernde Arroganz hinweg sieht, ist das ein ganz interessantes Buch. Denn der Autor sagt wie es ist, aus rein wissenschaftlicher Sicht, er ist besessen von Zahlen und es ist ja auch so, das Zahlen eben meist recht haben, aber eben nicht immer. Selten ein Buch gelesen wo es so von Zahlen wimmelt, die man sowieso Minuten nachdem man sie gelesen hat, wieder vergisst.

Aber im großen und ganzen dann doch interessant. Smil sagt ganz klar das eine Klima-Wende, so wie sie angedacht und in kleinen Teilbereichen auch ausgeführt wird, so, zum einen, nicht ausreichen wird und zum anderen nicht in ein paar Jahren durchzuführen sein wird. Zum einen sind da die vielen Menschen, die nicht mitmachen wollen oder können, zum anderen sind da die globalen Ausmaße. Und es geht ja nicht nur ums Heizen und das Auto. Der Autor macht klar, das die Herstellung von Zement, Stahl, Plastik und Dünger (und davon braucht die Welt nach wie vor noch irre viel und es ist nicht absehbar ob oder wann das weniger wird) wahnsinnig energieintensiv ist und sich nicht mal eben auf alternative Energien umstellen lässt. Kann sein, so wie er es schreibt klingt es auf jeden Fall plausibel. Wie fast alles, was hier drin steht. Es würde den Rahmen der Rezension sprengen auf Details einzugehen, es ist einfach zu viel Wissen hier versammelt. In der Einleitung erklärt er uns wozu das Buch sein soll. Im ersten Kapitel „Energie“ beschäftigt er sich mit Brennstoffen und Elektrizität, weiter mit „Nahrungsmittelproduktion“ interessant wie wir „fossile Brennstoffe essen“ (nämlich wegen dem Dünger, der Verpackung, Kühlung und dem Transport der Lebensmittel). Dann geht es weiter mit den „vier Säulen der Zivilisation“ (eben: Zement, Stahl, Plastik und Dünger) und was wir in der materiellen Welt verstehen sollen – wenn wir was verändern wollen. Kapitel vier „Globalisierung“ beschäftigt sich mit Maschinen, Mikrochips und mehr. Wirklich interessant dann „Risiken verstehen“ wo es von Viren über Ernährungsweisen bis zu Magnetstürmen geht – und wo vor allem herausgearbeitet wird das die meisten Menschen nicht in der Lage sind Risiken korrekt einzuschätzen. In „Umwelt“ macht er klar das wir nur die eine Biosphäre haben. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Zukunft zwischen Apokalypse und Singularität und der letzte Absatz lautet dann: „Ich bin, wie im Anfangskapitel bemerkt, kein Pessimist und kein Optimist, sondern Wissenschaftler. Ich habe keine andere Agenda als das Bedürfnis, zu verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. Eine realistische Erfassung unserer Vergangenheit, Gegenwart und unsicheren Zukunft ist die beste Basis für eine Annäherung an das unwissbare Zeitenmeer vor uns. Was wir wissen, ohne Konkretes voraussagen zu können, ist dass der wahrscheinlichste Gang der Dinge eine gemischte Abfolge von Fortschritten und Rückschlägen sein wird, von scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten und nahezu wundersamen Lösungen. Die Zukunft ist nicht (und war nie) vorbestimmt. Was sie bringen wird, hängt von unserem Handeln ab.„ Wobei der letzte Satz so natürlich nicht stimmt, weil es eben nicht nur von unserem Handeln abhängt, aber das nur am Rande. Ansonsten ist sein Fazit richtig, weil eben realistisch, aber halt auch nicht bahnbrechend. Auch seine Einschätzung das es keine Hoffnung auf eine schnelle Umstellung, im globalen Ausmaß, auf erneuerbare Energien geben kann, wohl leider korrekt. Er ist eben durch und durch Wissenschaftler und Zahlenmensch der alten Schule. Wenn du also mal einen Realitätscheck (oder vielleicht besser: Realitätsschreck) haben willst, hier wird dir geholfen. Und das der Autor keine Angst vor einem Untergang der Menschheit hat, weil er keinen Grund dafür sieht, dürfte wohl auch an seinem fortgeschrittenen Alter (80) liegen und das er es wahrscheinlich nicht mehr miterleben muss. Ich tue mich mit einer echten Empfehlung schwer, obwohl es wirklich spannend ist zu lesen. 392 Seiten, gebunden, 28,00 Euro (dolf)

