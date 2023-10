Epistemische Ungerechtigkeit. Macht und die Ethik des Wissens – Miranda Fricker

September 30th, 2023

C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München, www.beck.de

Die englische Originalausgabe erschien bereits 2007 unter dem Titel „Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing“ und ist angeblich ein „moderner Klassiker“ – im Geschwafel, Entschuldigung, ich meinte natürlich soziale Erkenntnistheorie. Denn darum geht es hier, alles wird breit und breiter getreten, wiederholt, überdacht und überdacht, wieder wiederholt, gekaut, verdaut, wiedergekäut bis alles bis ins kleinste Detail durchdacht und zerdacht ist. Das ist genau die Art von „philosophischer Wissenschaft“ die außer den Menschen die das studieren für sonst niemand zugänglich ist. Natürlich strotzt das Werk auch nur so vor Fremdwörtern die sich dem Lesenden oftmals auch nicht erschließen wenn man sie nachschlägt.

In den angesprochenen Kreisen wahrscheinlich eine besondere Auszeichnung. Dabei ist das Thema um das es geht eigentlich ein altes und auch wichtiges. Es geht hier um Zeugnisgerechtigkeit, Vorurteile, Identitäten, Stereotypen, Tugenden, Wissen und natürlich der „hermeneutischen Marginalisierung“. Oder mit anderen Worten: ob und wann Menschen geglaubt wird oder warum ihnen, oftmals nur wegen Vorurteilen oder mangelndem besserem Wissen, eben nicht geglaubt wird. Das klingt banal aber man kann es eben auch wissenschaftlich betrachten und über 250 Seiten darüber lamentieren. Das will ich hier nicht machen. Nur soviel: ich war mehrmals kurz davor das Buch zur Seite zu legen und im Nachhinein hätte ich das auch machen sollen. So war es eben eine eigentlich überflüssige „Fortbildung“ in wissenschaftlicher Erkenntnistheorie ohne die sich aber auch gut leben lässt. Inhaltlich interessant, aber da der Lesende vom Inhalt durch den wissenschaftlichen Überbau vom Kern ferngehalten wird, ist dieses Buch nicht zu empfehlen. 278 Seiten, gebunden, 34,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3406798924

