Vegan‘s Digest – Colin Goldner

Das hier ist ein schöner Sammelband der Kolumnen die Goldner seit 2014 für das vegane Quartalsmagazin „Kochen ohne Knochen“, welches leider dieses Jahr sein erscheinen eingestellt hat, geschrieben hat – geringfügig überarbeitet.

Der Titel suggeriert das es hier nur um vegane Themen geht, es geht aber um viel mehr. Natürlich viel um Tierrechte, aber auch gegen alle Religionen, „alternative Heilkunde“ und jeglichen Aberglauben und Esoterisches. Auf jeden der 28 Texte einzugehen würde den Rahmen sprengen, aber man kann sagen das alles gut geschrieben und vor allem den Fakten entspricht.

Hier und da hätte man sich gewünscht das der Autor nicht nur die Dummheit der Angesprochenen ausführlich an Beispielen vorführt – anhand der aufgeklärte Mensch sowieso erkennen kann um was für einen Bullshit es sich handelt. Sondern ein paar mehr der echten Fakten, Hintergründe und Quellen darlegt. Aber sonst gibt es nichts zu meckern, da hier die „richtigen“ Leute ihr Fett wegbekommen und Aufklärung über deren Machenschaften geleistet wird. Das ist für Menschen die nicht Teil des Problems sind oftmals nicht neu, aber doch sehr umfangreich und es hat mich gefreut das ich auch noch das ein oder andere dazulernen konnte. Grob geht es bei den Texten um Religion und Tierschutz (nicht vorhanden), gegen Zoos, vegane Ernährung für Hunde, den „Vegetarier“ Hitler und Paraheilmethoden (Lichtnahrung, Tierheilkunde, Globuli, Anthroposophie, Tiertelepathie, Ayurveda, Hildegard-Medizin, Lunatismus, Urintherapie, Spiritual Life Coaching, Schüßler Salze, Astrologie) und am Ende dann auch noch gegen Kampfsport beziehungsweise Sport im allgemeinen. Wie immer bei solchen Bücher ist klar das man damit sehr wahrscheinlich keinen der angesprochenen „Gläubigen“ zu einem Umdenken bewegen kann. Aber es könnte dazu dienen, Menschen auf dem Weg dahin, ein paar Fakten zu liefern die sie davon abhalten noch weiter in die Glaubensdummheit hineinzuschlittern.

Wer hat den Koran gelesen? Dort steht in der Sure 40: „Allah ist es, Der für euch die Tiere gemacht hat, damit ihr auf den einen reiten und von den anderen essen könnt. Und ihr habt noch (anderen) Nutzen an ihnen – damit ihr durch sie jegliches Bedürfnis befriedigen könnt, das in euren Herzen sein mag.“ Da könnte man jetzt auch Zoophilie rein deuten, was offenbar einige muslimische Gelehrte auch tun. Im Anschluss gibt es ein Zitat aus einem Buch des Ayatollah Kohmeini wo erklärt wird was mit Tieren geschehen soll mit denen man Geschlechtsverkehr hatte. Die, die für gewöhnlich gegessen werden, schlachten und verbrennen, die, auf denen man reitet oder transportiert, an einen anderen Ort bringen und verkaufen. Wenn man sich ansieht was im Christentum zum Teil mit Kindern veranstaltet wird, ist nicht die Frage welche Religion „schlimmer“ ist, die zu stellende Frage, sondern das eben jede Religion an sich ein Problem darstellt. Aber so tief in die Materie wollen wir jetzt gar nicht eintauchen. Kurzweiliges, aufklärendes Lesevergnügen, das eigentlich alles andere als ein Vergnügen ist. Mit einem Vorwort von Mark Benecke. 147 Seiten, kartoniert, 14,00 Euro (dolf)

