Fiese Bilder – Voll-daneben-Cartoons, Wolfgang Kleinert & Dieter Schwalm

Über sechzig der besten CartoonzeichnerInnen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland präsentieren hier auf 160 Seiten das es “nichts Besseres geben kann als zu sehen, des es Schlimmeres gibt”. Oder anders gesagt: hier gibt es originelle Cartoons des schwarzen Humors der immer lustig ist und meist auch sehr bissig und treffend. Bei so vielen KünstlerInnen (u.a. adam, Renate Alf, Birgit Dodenhoff, Uli Döring, Katharina Greve, Markus Grolik, Ruth Hebler, Pascal Heiler, Petra Kaster, Matthias Kiefel, Kittihawk, Mario Lars, Till Mette, Holga Rosen, Bettina Schipping, Klaus Stuttmann, Miriam Wurster, Martin Zak….) ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei.

Von tollen Vollfarb-Strips, bis zum locker geschwungenen Bleistift und alles dazwischen – hier kommt jeder auf seine Kosten. Zumindest jeder der Bock auf guten Humor hat, denn der wird hier ohne Zweifel geboten. Auch wenn es eigentlich darüber gar nichts zum lachen gibt, aber wenn einem sonst nichts mehr bleibt, dann kann das auch humorvoll dem Ende entgegen gehen. Ich war bestens unterhalten und wurde kurzweilig eine Weile vom Weltgeschehen ein wenig abgekoppelt. Wer Cartoons mag, kann hier nichts falsch machen.”Was waren die letzten Worte deines Vaters? Kamera aus!” Yeah! 160 Seiten, Taschenbuch, 12,00 Euro (dolf)

