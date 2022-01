V-Mann – Steve Braun

Januar 27th, 2022

Über viereinhalb Jahre war der Bildhauer und Fotograf in und mit der Gruppe dieser Nürnberger Asi/Appd-Punks auf Konzerten und Partys unterwegs, soff mit ihnen und nahm Drogen. Randale und Ärger mit den Cops waren Alltag. Viel mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Es gibt massig Fotos, oder sagen wir eher Schnappschüsse, aus diesem Punkerleben, heutzutage müsste einigen von den Aufnahmen eine Triggerwarnung vorangehen. Dazu einen Text von Braun, sowie noch von zwei Appd-Schergen, die den der Appd-Partei eigenen „Humor“ haben. Witzig geht anders.

Aber es gab sie ja schon immer, solche Punks, die als verkleidete und in ihrem Benehmen letztendlich potenzierte Spießer (Reich ist ganz geil, es sind nur die falschen reich), unter dem Deckmantel des Punks, ihre Art von Spaß haben wollen. Nämlich: Suff, Drogen, Sex und Randale. Und das immer ohne Rücksicht auf die anderen und zuletzt auch nicht auf sich selbst. Sollen sich die Fachmenschen weiter damit beschäftigen. Es bleibt festzustellen das auf jeden Fall brutal authentische Bilder entstanden sind, die den Alltag der Punks ehrlich und ohne Filter festhalten. Wer also eine Horde bunthaariger Asi-Punks beim eskalieren oder auch beim ausschlafen vom Rausch und dem sonstigen Leben begleiten will ist hier genau richtig. Es gibt alles zu sehen. Das Buch hat 600 Seiten und wiegt fast zwei Kilo. Interessant das der Professor des Autors, an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, der Impulsgeber für das Buch war. Also wird es schon irgendeinen Sinn haben…. Taschenbuch, 35,00 Euro (dolf)

