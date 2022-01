Politiker – Was sie sagen <> Was sie meinen, Michael Kernbach, Heiko Sakurai

Januar 27th, 2022

Posted in bücher by Dolf

Lappan, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Der Autor Kernbach war Miterfinder von Guido Horn, soviel vorneweg. Hier handelt es sich um einen „lustigen Politik-Ratgeber“ der mit seinen satirisch-witzigen Texten Klarheit in die Worthülsen der Politiker bringt. Wer auf Comedy steht ist hier genau richtig. Ein Witz jagt den anderen, ein vorhersehbarer Gag übertrifft den vorherigen. Es wird drauf losgekalauert als ob es kein morgen gäbe. Oftmals ist das tatsächlich ganz gut oder auch mal witzig und oft richtig. Aber man muss eben auf die Masse der witzigen Satire stehen. Die Karikaturen von Sakurai illustrieren das ganze und hätten ruhig dominanter sein können.

So ist es eben sehr viel „lustiger“ Text, ein Zeitvertreib, mehr aber auch nicht. 96 Seiten, gebunden, 9,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830336099

[Trust # 211 Dezember 2021]

Both comments and pings are currently closed. RSS 2.0