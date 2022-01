Das Jungfernhäutchen gibt es nicht – Ein breitbeiniges Heft, Oliwia Hälterlein & Aisha Franz

Januar 27th, 2022

Posted in bücher by Dolf

Maro Verlag, Zirbelstraße 57 a, 86154 Augsburg, www.maroverlag.de

Eigentlich ist mit dem Titel des Buchs schon alles gesagt, vereinfacht gesagt. Ansonsten gibt es zum Thema natürlich einiges anzumerken. Es geht um “Jungfrauen” und “Jungmänner” im besonderen aber natürlich um den sexistischen Mythos der um das nicht existierende Jungfernhäutchen bei Frauen gemacht wird und die daraus resultierenden Probleme – vor allem für die Frau. Denn wenn man sich die Situation ansieht, dann wird eben ganz schnell klar das es eine “Überprüfung der Jungfräulichkeit” ebenso wenig geben kann wie eine Hymenrekonstruktion und das Ritual ein (nicht mehr) weißes Bettlacken nach der Hochzeitsnacht zu präsentieren noch nie irgendeine Aussagekraft hatte.

Und das junge Menschen natürlich entsprechend unter Druck gesetzt werden von einer völlig falschen gesellschaftlich angenommenen Fiktion. Somit ist auch jede “erkaufte Jungfräulichkeit” eine Illusion, die aber Männer immer noch teuer bezahlen. Dazu gibt es von der Autorin einige sehr richtige Gedanken und Fakten, ebenso wie sehr persönliche Erfahrungen. Wer auch wissen will, warum Scheide/Vagina auf keinen Fall ein guter Begriff für die weibliche Vulva ist, kann das hier erfahren. Die knapp 50 Seiten sind schnell durchgelesen und lehrreich ebenso wie unterhaltsam, es ist ja kein wissenschaftliches Buch, sondern mit Spaß an der Aufklärung geschrieben. Dazu gibt es eine farbenprächtige Illustration zum Thema, die Geschmäcker sind verschieden. Inhaltlich gibt es nichts zu meckern, warum die Faden gebundenen 52 Seiten, die sich eigentlich eher wie ein A5-Fanzine anfühlen als ein Buch, aber zu einem so hohen Preis verkauft werden erschließt sich mir nicht. Kunst? Liegt es an der Verlagsreihe (Maro, Die neuen Hefte) mit seinen drei Sonderfarben? Oder dem beigelegten “Poster” im A3 Format? Keine Ahnung…der Inhalt ist den Preis wert, aber das Druckwerk leider nicht. Trotzdem sollten wirklich alle das lesen, zumindest die denen die Info das es das Jungfernhäutchen nicht gibt nicht reicht. 18,00 Euro, Broschüre, (dolf)

Isbn 978-3875126174

[Trust # 211 Dezember 2021]