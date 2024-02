Untergang von Religionen und Säkularisierung – Hartmut Zinser

Januar 28th, 2024

Irgendwie hat der Titel bei mir was suggeriert was ich gern gelesen hätte – aber das war leider ein Wunschdenken. Denn dummerweise ist es zum einen so, das noch nie eine Religion sang und klanglos, oder wegen mir auch mit großem Getöse, untergegangen ist – leider. Jede verschwundene Religion wurde immer durch eine neue Religion zum verschwinden gebracht, beziehungsweise eben durch diese ersetzt. Es war nie so das sich die Vernunft mal gegen eine Religion durchgesetzt hätte. Das sagt, wieder, leider sehr viel über uns Menschen aus, mehr als mir lieb ist. Aber bleiben wir beim Buch.

Wenn der Religionswissenschaftler Zinser – und er möchte zwischen Religionswissenschaft und Theologie unterscheiden – einige Ausflüge in die Vergangenheit macht und beschreibt warum welche Religion durch welche Umstände (andere Religion) untergegangen ist. Dann ist das oftmals nicht uninteressant, aber der Mann ist eben auch Religionswissenschaftler und Religion ist nun mal eben eigentlich kein seriöser Forschungsgegenstand – hier werden mir einige Widersprechen, ist aber egal. Zur Säkularisierung macht er sich auch gute Gedanken, aber oftmals zu viele, denn im Grunde ist es ganz einfach: Religionsfreiheit für alle, solange sie das privat halten und nicht gegen andere vorgehen und das ganze natürlich vom Staat getrennt ist. Das wird schon so lange gefordert und eben nur zum Teil erfüllt, das ich es mittlerweile leid bin es wieder und wieder zu tun. Sollen das bitte andere wiederholen, deren Steckenpferd das ist und die das auch viel besser ausdrücken können, als ich. Sorry das ich immer wieder vom Buch wegkomme, muss am Thema liegen. Das Bändchen kann man lesen, muss man aber auch nicht. Das man eher wenig über untergegangene Religionen weiß, ist nicht verwunderlich, weil die nachfolgende eben immer vieles vernichtet oder eben als eigen umdeutet – aber interessant das nochmal in der Form klargelegt zu bekommen. Und leider dann auch, was jetzt auch nicht neu ist, zu verstehen das Religion nicht absterben wird, weil das praktisch gar nicht geht. Aber ich schweife schon wieder ab…. Kauft das Buch, unterstützt den guten Verlag. 140 Seiten, Taschenbuch, 16,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3865693747

[Trust # 223 Dezember 2023]