Menschenversteher – Wie Emotionale Künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert, Kenza Ait Si Abbou

Droemer, Maria-Luiko-Str. 54, 80636 München, https://www.droemer-knaur.de/

Die Autorin wurde 1981 in Marokko geboren und arbeitet mittlerweile als leitende Managerin im Bereich IT bei IBM Deutschland.

Schon heute können Maschinen Emotionen erkennen. Dies Fähigkeit wird in Zukunft perfektioniert. Dabei stellen sich viele Fragen: „Wer profitiert davon? Was bedeutet das für unser menschliches Miteinander? Und wie können wir Emotionale Künstliche Intelligenz gestalten, dass sie uns nicht über den Kopf wächst?“ Das ist in der Tat eine spannende Frage, die zum jetzigen Zeitpunkt niemand beantworten kann, auch die Autorin nicht. Grob gesagt gibt es zwei Möglichkeiten, eine sehr schöne Zukunft und eine ziemlich hässliche Dystopie.

Aber von Anfang an, das Buch ist nach einer Einleitung in zehn Kapitel unterteilt. In „Die Grundlagen zuerst“ wird erklärt was KI ist und es stellt sich raus, das der Mensch der größte Bremser ist. In „I am feeling much better now“ wird erörtert ob Maschinen einen Freiheitsdrang haben und geklärt ob sie Moral besitzen – es könnte aber auch eine selbsterfüllende Prophezeiung werden. Im dritten Kapitel „Emotionale Intelligenz“ geht es wenig überraschend um Gefühle und Emotionen und deren Vermessung. Weiter mit „Emotionaler Künstlicher Intelligenz“ und es wird erklärt wie EKI aus Gesichtern und Augen lesen kann und was sich für Muster in Sprachton und Text verstecken die für gut trainierte EKI lesbar sind. Interessant hierbei: Das Gehirn lügt nicht – das könnte auch fatal werden, es könnte Nutzen und Schaden. „Fühlst du sie, die Technologie?“ beschäftigt sich mit: Kundenservice, Konversations- KI, EKI im Gesundheitswesen, im Auto und in der Pflege, sowie: Sexroboter (in einigen Metropolen gibt es Bordelle wo nur Sexroboter arbeiten!). Ich sechsten Teil „Die Menschwerdung der Maschinen“ wird erst mal geklärt was das menschliche Bewusstsein ist, ob man das künstlich hinbekommt und ob man das dann rauf- und runterladen könnte (kann man erst mal nicht…) Und wenn Roboter Urteilsvermögen haben, dann müssen natürlich auch ihre Rechte angesprochen werden. In „Liebe, Gefühle, wir müssen reden!“ wird versucht zu erklären warum EKI so wichtig für die Menschen werden könnte. Weiter mit dem „Beziehungsratgeber für eine neue Partnerschaft: Mensch – Maschine“ genau darum geht es hier. Bei „Die Zukunft ist nichts für Einzelkämpfer“ fordert die Autorin, zurecht, digitale Verantwortung und erklärt das eine gute EKI uns alle braucht und nicht nur ein paar Spezialisten. Zum Schluss kommen noch „Ein paar Forderungen zum Schluss“ unter anderem fordert sie: mehr Prosumer, die Schul-Lehrpläne in den Papierkorb, Tech Unternehmer müssen Verantwortung übernehmen und das wir die Kontrolle behalten müssen. Wie zu sehen ist, werden hier so ziemlich alle Aspekte behandelt. Das ist nicht alles neu, aber man wird hier eben umfassend informiert. Die Autorin ist tech-gläubig und hofft auf eine Unternehmerschaft die Verantwortungsvoll mit der EKI umgeht und nicht nur Gewinn maximierend – das ist leider ein Widerspruch. Außerdem scheint sie auch darauf zu setzten, das immer alles noch automatischer, digitaler und somit „besser“ wird und dabei natürlich Nachhaltig und Umweltfreundlich – das wird nicht gehen – es gibt kein grünes Wachstum. Aber ich schweife ab, wenn man das Buch liest und ein paar Sachen einfach mal weglässt, wird man ganz gut zum Thema informiert, auch wenn – wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt niemand wissen kann ob es ein Riesen Schaden wird oder ein großer Nutzen. Informatives Sachbuch, das sich gut lesen und verstehen lässt, die Autorin ist mir zu optimistisch tech-gläubig und viel zu wenig kapitalismuskritisch. Dennoch lohnt es sich und hier muss noch viel mehr gedacht werden: Kann es KI-Demenz geben, oder eben KI-Pubertät – oder ist eben das der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Fragen über Fragen über die sich in Zukunft die ExpertInnen den Kopf zerbrechen können. Es gäbe noch viel zum Thema zu sagen, aber es soll hier jetzt mal gut sein. 253 Seiten, Gebunden, 20,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3426278895

