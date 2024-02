Brush Hour – Warum Gesundheit im Mund beginnt, Dr. Anne Heinz

Januar 28th, 2024

Posted in bücher by Dolf

Piper, Damaschkestraße 4, 10711 Berlin, www.piper.de

Was für ein Timing, am Tag bevor ich meine Teilkrone bekomme, bin ich mit dem Buch durch – war natürlich Zufall. Aber das nur am Rande, alles andere was mit den Zähnen beziehungsweise der damit einhergehenden Zahngesundheit und auch der des restlichen Körpers zu tun hat, ist nämlich alles andere als Zufall. Denn unsere Gesundheit beginnt tatsächlich im Mund, der ist unser Tor zur Welt, wir Essen mit ihm, sprechen, schmecken, atmen (auch wenn Nasenatmung besser ist…), kauen und natürlich beginnt auch die Verdauung im Mund – mit Hilfe des Speichels wird der Verdauungsprozess in Gang gesetzt.

Ok, für die aufgeklärten gesundheitsbewussten Lesenden steht hier jetzt nicht so viel neues drin, aber es ist nochmal gut zusammengefasst mit dem Fokus auf Zähne und Mund. Das überflüssige Schönheitseingriffe eben genau das sind und das alle das schönste natürliche Lächeln der Welt haben, ist ja klar. Aber es gibt auch einiges was man vielleicht noch nicht weiß oder einfach vergessen hat, deshalb ist diese Auffrischung hier ganz gut. Die Autorin will das ganze lesbar und humorvoll gestalten, das klappt prima wenn es sich so liest: „Ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit: Zu Beginn meines Studiums fand ich es urwitzig, als ein Studienkollege sagte, dass unser Professor den Musculus sphincter ani externus (den Schließmuskel des Anus) im Gesicht hat. Erst später habe ich verstanden, dass er rein anatomisch gesehen gar nicht so falsch lag. Beide haben vergleichbare Funktionen – öffnen und schließen – und ähneln sich auch ziemlich in ihren Aufgaben, nur eben an zwei ganz unterschiedlichen Stellen unseres Körpers.“ Es geht eigentlich um den Musculus orbicularis oris (großer Ringmuskel des Mundes), aber oft ist mir das mit dem aufgelockerten Schreiben auch, nicht mal zu viel, ich persönlich hätte es nicht lesen müssen. Egal. Es wird nichts ausgelassen, Zähne, Zunge, Lippen und natürlich die unterschiedlichen Probleme, Parodontitis, Zahnfehlstellungen, was es für Lösungen gibt, Implantate, Prothesen. Sagen wir mal so, nach der Lektüre des Buchs bist du gut auf einen Zahnarzttermin vorbereitet um dir keinen unnötigen Mist andrehen zu lassen (in dem Fall solltest du sowieso den Doc wechseln). Dr. Heinz hat sich übrigens auf Kinderzahnmedizin spezialisiert und berichtet auch wie sie ihn ihrer Praxis (Dentiland) den Kindern die Angst nimmt. Das scheint zu klappen. Ein bisschen aus dem nichts taucht dann im Buch ab Seite 80 plötzlich eine Fokussierung auf Kinder und Jugendliche auf und schwenkt dann erst wieder ab Seite 173 zurück auf junge Erwachsenen und ältere Menschen und wie denen geholfen werden kann wenn sie mit den entsprechenden Problemen kämpfen. Das ist sicher für Eltern der beste Teil des Buches, alle anderen können es aber auch lesen, weil man eben immer mal wieder durchaus interessantes erfährt. Wie erwähnt, es geht auch um Ernährung und die ein oder andere medizinische Information die nicht direkt mit dem Mund zusammenhängt – obwohl irgendwie schon sehr viel von dort beeinflusst werden kann. Hätte das Buch ein ausgearbeitetes Register könnte man es wohl auch als Nachschlagewerk nutzen, so ist es etwas schwierig. Immerhin gibt es am Ende auch noch gut 30 Seiten Q&A. Viel Information, die man sich unmöglich merken kann. Aber, soviel ist klar, kein Zucker, keine Softdrinks, gleich nach dem aufstehen Zähne und Zunge reinigen (damit die Giftstoffe nicht wieder im Magen landen) und nach dem Essen ca. 30 Minuten mit dem Putzen warten und natürlich täglich Zahnseide und Dentalbürstchen sowie regelmäßigen Zahnarzttermin. Wer mehr wissen will, kann gern zu dem Buch greifen. 251 Seiten, Paperback, 18,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3492063180

[Trust # 223 Dezember 2023]