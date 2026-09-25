September 25th, 2026

Posted in bücher by Dolf

Verlag C.H. Beck Wilhelmstraße 9, 80801 München, www.beck.de

Wäre das Buch, mit diesem Titel, in einem anderen Verlag erschienen, hätte ich es nicht gelesen, da man dahinter nur wieder noch einen anderen Lebensberater vermuten könnte. Da dem aber nicht so ist, die Autorin ist Associate Professorin und Dozentin am Zentrum für soziale und affektive Neurowissenschaften in Linköping, Schweden, erwartet einen ein Sachbuch das über die aktuellsten neurobiologischen und verhaltenspsychologischen Erkenntnisse informiert. So wird das Gehirn mittlerweile als Vorhersageorgan bezeichnet, weil es eben genau das ständig versucht. Hier erklärt die Autorin nicht nur das, sondern, wie wir Menschen im allgemeinen Funktionieren.

Zum einen stehen wir alle unter dem Einfluss von zahlreichen Umweltfaktoren, angefangen mit der genetischen Ausstattung, der Herkunftsfamilie, der eigenen Biographie – also der Sozialisation, bis hin zum aktuellen, sehr turbulenten, Weltgeschehen. Dies in Kombination mit den ständigen Datenströmen und einer Menge an Information, wie es sie noch nie vorher gab, sowie der KI, sorgt dafür das immer mehr Menschen die Orientierung verlieren. Betroffen sind wir alle, die einen mehr, die anderen weniger – aber nur wenn man versucht zu verstehen was hier passiert und begreift welche Vorgänge in uns ablaufen, kann man sich dem entziehen. Denn zwar sind wir alle geprägt, aber wir sind uns auch nicht willenlos ausgeliefert (wobei ich mir da, zu diesem Zeitpunkt, nicht mehr so ganz sicher bin…). Aber einfach ist das nicht, soviel steht schon mal fest. In der Einleitung fasst die Autorin erst mal in einer Bestandsaufnahme zusammen wo wir grade stehen. Teil 1 erklärt „Wie unser Gehirn unsere Realität schafft“, eben indem es als Vorhersageorgan funktioniert. Ebenso die Wahrnehmung, Stichwort: Top-down trifft Bottom-up. Krass auch wenn man lernt das Überzeugungen als Filter der Realität dienen können was dann auch zu Wahrnehmungsverzerrungen bis zu Wahn und entsprechenden, falschen, Weltmodellen führt. Weitere Themen: Illusionen, Anorexie, Allostase, Hormone, Lernen, Wahrnehmen – all das passiert, damit wir Überleben. Ebenso wird die kognitive Starrheit sowie die Schwierigkeit vom umlernen im Alter thematisiert. Im zweiten Teil „Was du glaubst, passiert (oder?)“ wird dies alles noch vertieft indem erklärt wird wie Placebo und Nocebo, Pillen oder Wirkstoff funktionieren und warum. Leider sind auch die „selbst erfüllenden Prophezeiungen“ eine Realität. Und wir können sehr subtil beeinflusst werden – Priming, Framing, Nudging oder am Ende uns auch tatsächlich selbst verarschen. Weitere Themen: Erwartungen formen Erfahrungen – Erfahrungen formen Erwartungen, Schmerz und Konflikte umdeuten, Aufmerksamskeitökonomie, Dopamin, Mindreading, Empathie – und wer es kurz haben will liest die Zusammenfassung am Ende des zweiten Teils. Der dritte Teil beschäftigt sich dann mit den „Wegen zur Selbstwirklichkeit“ denn „Die postmoderne Gesellschaft erfüllt unsere psychischen Grundbedürfnisse nach Gemeinschaft, nach Freiheit mit Stabilität, nach Selbstwirksamkeit und Orientierung nicht mehr.“ Dazu muss man zum einen erkennen was schief läuft und vielleicht auch das eigene Weltmodell hinterfragen und bewusster gestalten. Da das einfacher gesagt als getan ist stellt Böhme hier ein paar Werkzeuge zur Veränderung bereit – Meditation, Hypnose und Psychedelika können helfen beim Selbst-Sein und Sich-Spüren. Von wie vielen Menschen das umgesetzt werden kann ist wieder eine andere Frage. Ich fand das Buch sehr gut, teilweise war es etwas zu detailliert, aber das sollte niemanden davon abhalten es zu lesen. Allein das hilft schon dabei das Leben zu verbessern. Ob das ausreicht wird die Zukunft zeigen. Diesen Gedankengang fand ich auch faszinierend: „So hat sich die Eizelle, aus der du entstanden bist, bereits im Körper deiner Mutter gebildet, als sie gerade erst entstanden ist, also als sie sich als kleiner Embryo im Bauch deiner Großmutter entwickelt hat.“ 223 Seiten, Gebunden, 23,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3406843976

[Trust #239 August 2026]