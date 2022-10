Street Art – David Zinn

Oktober 4th, 2022

Hier haben wir einen Kreidekünstler der in Ann Arbor, Michigan in den USA lebt, der seine – vergängliche – Kunst aber auch schon in Schweden, Deutschland, Niederlande, Frankreich und Taiwan platzierte. Davor war er zwanzig Jahre als Werbeillustrator tätig. Es gibt eine Art „Einleitung“ wo der Künstler kurz erzählt wie es dazu kam das er tut was er tut. Der große Nachteil von Kreidekunst ist das sie eben nicht lange hält und spätestens nach einigen kräftigen Regenschauern verschwunden ist, der Vorteil dieser Art von Kunst ist das sie immer legal ist und nie angemeldet oder erlaubt werden muss. So kann der Künstler tun und lassen was er will.

Es ist natürlich schwer nachzuprüfen, aber Zinn schätzt das jedes seiner Kunstwerke im Durchschnitt maximal von einem dutzend Personen vor Ort gesehen werden – das ist nicht sehr viel. Glücklicherweise kann man ja die Werke problemlos als Fotos dokumentieren. Das geschieht natürlich und in diesem Buch sind gut 140 seiner Kreidekreationen zu sehen, die in den letzten beiden Jahren entstanden sind. Er hat seinen kleinen Kreaturen auch Namen gegeben, da sind unter anderem: Nadine die abenteuerliche Maus, Philomena die Patronin der Unmöglichkeit oder Sluggo das Monster mit seiner Schwäche für Schwierigkeiten. Alle Kreationen kommen immer sehr sympathisch rüber. Das reicht von „niedlichen“ kleinen Kreidezeichnungen auf dem Boden bis zu wirklich tollen Ideen wo Zinn die Umgebung mit integriert: Kanaldeckel, Straßenlaternen, Risse auf dem Bürgersteig oder Grasbüschel. Hier gibt es keine Grenzen und genau diese Kunstwerke sind es die auch wirklich herausstechen, wenn eben die Gegend mit einbezogen wird. Dann wachsen die kleinen Kreidezeichnungen über genau das – also einer Kreidezeichnung – hinaus. Sehr faszinierend und hoffentlich auch für viele inspirierend. Seine Höhepunkte erreicht David Zinn immer dann, wenn er nicht nur bereits vorhandene Objekte integriert, sondern auch noch mit 3D Effekten arbeitet. Diese Mischkunstwerke sind für mich die klaren Glanzpunkte seines Schaffens und da denkt man sich dann doch, schade das sie nicht mehr existieren. Aber das ist Teil des Konzepts und zu akzeptieren. Jedes Werk ist datiert und auch wo es geschaffen wurde ist dokumentiert, außerdem gibt es auch zu jedem Einzelwerk einen passenden Ein- oder Zweizeiler, wie: „Wenn du lange genug auf den Bürgersteig blickst, blickt der Bürgersteig irgendwann zurück“ oder auch einfach einen Titel: „Nadine und das unterbrochene Festmahl“. Ein sehr kurzweiliges Buch mit praktisch keinen Tiefen und einigen sehr tollen Attraktionen. Durchgängig farbig, die Abbildungen sind immer groß genug um einen guten Eindruck von den Kunstwerken zu bekommen. Und hin und wieder wünscht man sich das es den ein oder anderen „Kunstretter“ gegeben hätte der das „Überleben“ von besonders gelungenen Werken übernommen hätte. Auf der anderen Seite hätte das auch wieder einige Nachteile. Und so ist alles gut wie es ist. Hier haben wir ein Buch das für Street Art Fans genauso gut funktioniert wie für Kinder. 160 Seiten, gebunden, 18,00 Euro (dolf)

