Rock-O-Rama, Als die Deutschen kamen, Björn Fischer

Oktober 4th, 2022

Hirnkost KG, Lahnstr. 25, 12055 Berlin, www.hirnkost.de

Soviel gleich vornweg, abgesehen von einem Teil, war es ziemlich kurzweilig das Buch zu lesen, was mit Sicherheit auch daran liegt das die einzelnen Kapitel nicht zu lang sind. Und natürlich daran, das der Autor sich wirklich ins Zeug gelegt hat, was die Recherche und Akribie betrifft. Nerds werden hieran ihre wahre Freude haben und für Menschen die es nicht soooo genau wissen müssen ist es, wie gesagt, nicht langweilig. Was aber auch ganz klar ist: Weder das Label, geschweige denn der Macher des Labels, haben so ein Buch verdient. Punkt.

Denn, es sind mit Sicherheit einige „wichtige“ Scheiben dort erschienen, aber eben auch viel Mist und als er dann Rechtsrock zum Geldverdienen nutzte hört es natürlich ganz auf. Und, soviel war aber auch schon vor Lektüre des Buches, und für viele auch damals, klar: Der Inhaber war nie Punk, sondern hat das Label immer gemacht, weil man damit Geld verdienen kann und er hat es nicht sonderlich gut gemacht, oder sagen wir mit Passion, das merkt man auch. Das er wahrscheinlich nicht wirklich ein Rechter war, ist insofern egal, weil er eben Rechtsrock raus gebracht hat und da kann man eben nicht sagen „ich hab nur meinen Job gemacht“ (kann man eigentlich bei keinem Job sagen, aber das nur am Rande). Aber das wird hier auch nochmal, des öfteren, festgestellt, gesagt und behauptet. Was natürlich toll ist, das, für Menschen die damals auch schon dabei waren oder eingestiegen sind, nochmal ganz viel chronologisch, historisch dokumentiert wird. Das hilft den ein oder anderen Zusammenhang nochmal zu verstehen und weckt natürlich viele Erinnerungen und beschert auch das ein oder andere „Aha-Erlebnis“. Hier aufzulisten was Björn Fischer alles aufgeschrieben hat, würde den Rahmen sprengen, aber es ist wirklich alles dabei: Anfangszeit, Rock-O-Rama Plattenladen, Vertriebslisten, Studio am Dom, Boots/SPV-Vertriebsdeal, Propaganda Lizenzdeal. Und dann natürlich die ganzen Bands: Razors, OHL, Cotzbrocken, Chaos Z, B.trug, Der Fluch, Vorkriegsphase, M.A.F., Brutal Verschimmelt, Appendix, Riistetyt, Terveet Kädet, The Nicoteens, und so weiter und so weiter. Zu jedem Thema werden die Musiker und andere Zeitzeugen oder Menschen die dabei waren oder es wissen müssen befragt. Und hier muss man sagen das auch einige wirkliche Experten/Insider zu Wort kommen und das ist auch gut so. Zum anderen kommen natürlich auch massig Leute zu Wort die kaum mehr Erinnerungen haben oder für die das ganze eben nur Teil des Erwachsenwerdens war. Es sind auch ein paar Menschen dabei, die auch heute nicht in der Lage sind, das was damals falsch lief richtig zu reflektieren, sondern relativieren das eben – „es war halt so“. Das ist Schwach, aber deren eigenes Problem und kommt zum Glück auch nicht so häufig vor. Es gibt massig uralte Photos und ebenso uralte Vertriebslisten die als Faksimile dokumentiert sind, grade von zweiteren wäre weniger vielleicht mehr gewesen und leider sind die Photos oftmals von entsprechender Qualität, aber das macht das ganze natürlich authentisch. Die fast 50 Seiten zum „Richtungswechsel“ sind auch gut recherchiert, gehören hier aber nicht hin, auch wenn sie Teil der Labelgeschichte sind. Darüber lässt sich aber sicherlich prima streiten. Am Ende gibt es nochmals massig Statements von Szenemenschen wo vieles von dem wiederholt oder bestätigt wird, was schon im Buch steht. Am Ende dann noch eine komplette Diskografie über alle R-O-R Erscheinungen, alle Nebenlabels und alles was man sich sonst noch vorstellen kann. Bleibt zu hoffen das sich in erster Linie Leser finden, die sich nicht aus den falschen Gründen dafür interessieren, aber das lässt sich auch nicht vermeiden. Darf, auch als Nachschlagewerk, in keinem AltPunk Haushalt fehlen ob sich jüngere dafür erwärmen können bleibt abzuwarten. Nach diesem Buch, kann das Buch R-O-R, endgültig geschlossen werden. 448 Seiten, gebunden, 32,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3-949452-00-0

Trust # 215 August 2022