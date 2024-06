Spott sei Dank! #5

Mai 28th, 2024

Hier der fünfte Teil mit vernünftigen Witzen über unvernünftige Menschen die es nicht besser verdienen. Auf der Internetseite hpd.de (Humanistischer Pressedienst) erscheinen wöchentlich Karikaturen die sich mit Religionen, Esoterik, Homöopathie, Coronavirus, Impfskepsis und leider auch wieder mit Krieg in Europa auseinandersetzen. 105 Karikaturen sind in diesem aktuellen Taschenbuch kompakt zusammengefasst. Diesmal mit: Miguel Fernandez, Kai Flemming, Burkhard Fritsche, Ruth Hebler, Michael Holtschulte, Dorthe Landschulz, Piero Masztalerz, Nadia Menze, Til Mette, Oliver Ottitsch, Martin Perscheid, Axel Prange, Ralph Ruthe, Bettina Schipping, Rüdiger Tillmann, Jacques Tilly und Miriam Wurster.

Kurzes Vorwort von Ricarda Hinz und Rainer Rosenzweig und ab geht die humorvoll-satirische Reise, das ist auch diesmal eigentlich immer lustig, natürlich kann man sich über die eine oder andere künstlerische Qualität streiten, wenn man will. Aber am Ende zählt die Aussage und die stimmt hier ständig weil die „Spottempfänger“ immer die richtigen sind. Wie auch schon bei den vier Bänden zuvor ein großer Spaß auch wenn es natürlich traurig ist das man sich immer noch über den gleichen Scheiß lustig machen kann, nein muss. Es gibt auch diesmal ein paar Texte zu den Themen von Daniela Wakonigg, das schadet nichts. Für Freunde der satirischen Karikatur und Menschen die noch alle Latten am Zaun haben. Man sollte seinen Sinn für Humor nicht verlieren, dann ist dies ein großes Vergnügen – auch wenn das heutzutage noch weniger sorgenfrei zu genießen ist! Ich hab mal auf die Uhr gesehen, 40 Minuten kann man mal den grauen Alltag vergessen, auch wenn man durch die Themen natürlich immer wieder an die Realität da draußen erinnert wird – abschalten geht nicht. Am Ende werden die Künstler noch mit einer Kurzbiografie und Foto vorgestellt. 136 Seiten, kartoniert, 15,00 Euro (dolf)

