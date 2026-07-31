TRUST # 210 (Oktober/November) is out now!

Juli 31st, 2026

Posted in news by Dolf

Der Inhalt diesmal:

StarParty / Gears, Trust Rückblick, 40 Jahre Trust, Ultra Metal,

Frachter, Fishbone, Krime

Wie gewohnt gibts natürlich ehrliche Reviews von Platten, Zines und Büchern. Sowie oberschlaue Kolumnen und tolle Fotos – jedes Heft ein graphisches Gesamtkunstwerk!

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