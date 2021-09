TRUST # 210 (Oktober/November) is out now!

September 22nd, 2021

Posted in news by Dolf

Der Inhalt diesmal:

Interviews/Geschichten mit:

High Times/Chartreux, Alva, Hey King, Bloodstrings, AK47 I, Mörser

Wie gewohnt gibts natürlich ehrliche Reviews von Platten, Zines und Büchern sowie ausgesuchte Tourtermine (die fallen auch diesmal leider aus…), geile Konzertfotos (keine Konzerte, keine Fotos 🙁 ) und oberschlaue Kolumnen – jedes Heft ein graphisches Gesamtkunstwerk!

Das Heft kann auch per Paypal bestellt werden. Das ist einfach, jedoch fallen ein paar Cent Transaktionskosten an.

Aktuelles Trust (Versand: Inland)

Aktuelles Trust (Versand: Ausland)

Die günstigere Alternative ist ein Jahres-Abo :

Trust Abo – 1 Jahr, sechs Ausgaben (16,75 Euro incl. Versand: Inland)

Trust Abo – 1 Jahr, sechs Ausgaben (32,00 Euro incl. Versand: Ausland)

Both comments and pings are currently closed. RSS 2.0