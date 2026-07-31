TRUST # 210 (Oktober/November) is out now!

TRUST # 239 is out now!
Der Inhalt diesmal:
StarParty / Gears, Trust Rückblick, 40 Jahre Trust, Ultra Metal,
Frachter, Fishbone, Krime
Wie gewohnt gibts natürlich ehrliche Reviews von Platten, Zines und Büchern. Sowie oberschlaue Kolumnen und tolle Fotos – jedes Heft ein graphisches Gesamtkunstwerk!
Das Heft kann auch per Paypal bestellt werden. Das ist einfach, jedoch fallen ein paar Cent Transaktionskosten an.
Aktuelles Trust (7,00 Euro incl. Versand: Inland)
Aktuelles Trust (9,00 Euro incl. Versand: Ausland)
Die günstigere Alternative ist ein Abo für 25,00 Euro/Jahr:
Alternativ kannst Du auch ein Trust-Förder-Abo für 36,00 Euro/Jahr bestellen und das Trust unterstützen:
Mehr erfahren
Trust-Abo für Abonnenten außerhalb Deutschlands (42,00 Euro incl. Versand/Jahr)
Mehr erfahren
Alternativ kannst Du auch ein Trust-Förder-Abo für 51,00 Euro/Jahr für Abonnenten außerhalb Deutschlands bestellen und das Trust unterstützen:
Mehr erfahren