Mai 27th, 2026

Posted in bücher by Dolf

Alibri Verlag, Postfach 100 361, 63739 Aschaffenburg, www.alibri.de

Es ist immer das gleiche Konzept, also kann man auch jährlich praktisch die selbe Rezension schreiben. Hier also der siebte Teil mit vernünftigen Witzen über unvernünftige Menschen die es nicht besser verdienen. Auf der Internetseite hpd.de (Humanistischer Pressedienst) erscheinen wöchentlich Karikaturen die sich mit Dummheit, Religionen, Mullahs, Trump, Putin, Klimawandel, Wokeness und immer noch mit Krieg in Europa und sonst wo auseinandersetzen. 100 Karikaturen sind in diesem aktuellen Taschenbuch kompakt zusammengefasst.

Diesmal mit: Burkhard Fritsche, Ruth Hebler, Rolf Heinrich, Michael Holtschulte, Dorthe Landschulz, Piero Masztalerz, Nadia Menze, Til Mette, Jasmin Nölling, Oliver Ottitsch, Martin Perscheid, Axel Prange, Ralph Ruthe, Heiko Sakurai, Bettina Schipping, Klaus Stuttmann und Jacques Tilly. Kurzes Vorwort von Ricarda Hinz und ab geht die humorvoll-satirische Reise, das ist auch diesmal eigentlich immer lustig, natürlich kann man sich über die eine oder andere künstlerische Qualität streiten, wenn man will. Aber am Ende zählt die Aussage und die stimmt hier ständig weil die „Spottempfänger“ immer die richtigen sind. Wie auch schon bei den sechs Bänden zuvor ein großer Spaß auch wenn es natürlich traurig ist das man sich immer noch über den gleichen Scheiß lustig machen kann, nein muss. Es gibt auch diesmal ein paar Texte zu den Themen von Peter Kurz, das schadet nichts. Für Freunde der satirischen Karikatur und Menschen die noch alle Latten am Zaun haben. Man sollte seinen Sinn für Humor nicht verlieren, dann ist dies ein großes Vergnügen – auch wenn das heutzutage noch weniger sorgenfrei zu genießen ist! Einen „Witz“ will ich hier erwähnen. Person: „Ich identifiziere mich als schwar… Menge: Menschenverachtend! Blackface! Erniedrigende Parodie! Person: …e Frau! Menge: Wundervoll! So mutig! Eine wahre Dame!“ Humor sollten wir alle aushalten können. Am Ende werden die Künstler noch mit einer Kurzbiografie und Foto vorgestellt. 128 Seiten, kartoniert, 15,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3865694416

[Trust # 237 April 2026]