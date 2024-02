Schlaraffenland abgebrannt – Michel Friedman

Januar 28th, 2024

Normalerweise lese und bespreche ich nur Bücher die ich mir auch selbst ausgesucht habe. Dieses nicht, deshalb werde ich es auch nicht in der üblichen Form besprechen, aber gelesen hab ich es schnell. Der Autor, wie er selbst schreibt, entstammt dem „wohlhabenden, kosmopolitischen, bürgerlichen Milieu“ und genau für so ein Publikum ist dieses Buch. Es steht zwar sehr viel wahres und richtiges drin, aber absolut nichts neues im Sinne von neuer Erkenntnis. Und, vor allem, das Buch kommt mindestens 25 Jahre zu spät. Hätte er mal mit mit Mitte vierzig so gedacht und gehandelt beziehungsweise gelebt… lassen wir das, ich hätte viel zu viel zu sagen, was ich aber gar nicht will.

Einige Themen aus dem Buch: Rechtsextreme, Krieg, Flucht, Klima, Armut, Lügen, Konsum, Normalität, Hoffen, Aufwachen, Vertrauen, Streiten, Verzichten, Handeln…..

Aber gut, jetzt hat er es auch mal alles aufgeschrieben und vielleicht erreicht er ja ein paar Menschen aus seinem Milieu – Trust LeserInnen brauchen das sicher nicht lesen. 221 Seiten, Gebunden, 24,00 Euro (dolf)

