Satire gegen Rechts – Cartoons und Texte

September 22nd, 2021

Posted in bücher by Dolf

Lappan, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Anlässlich zu dem 100. Geburtstag von Sophie Scholl erscheint dieser, leider immer noch nötige, Band (19,7 x 2 x 23,1 cm ) mit humoristischer Kunst gegen Rechte und Faschismus. Das Buch bringt auf 122 Seiten massig Karikaturen von 25 AutorInnen (u.a. Kai Flemming, Max Giermann, Katharina Greve, Teresa Habild, Petra Kaster, Kittihawk, Till Mette….), außerdem noch sechs Texte von denen besonders „Die Freiheit eines jeden Deutschen“, wo typische Klischees gegen Menschen aus anderen Ländern auf Menschen aus Deutschland angewendet werden, lustig ist. Die Cartoons haben die unterschiedlichsten Stile, sind meist farbig und haben logischerweise alle eines gemeinsam.

Sehr kurzweilig und durchaus mehrfach durchzublättern. Am Ende des Vorworts von Marius Jung formuliert er völlig richtig: „Dieses Buch wird allein nichts ausrichten im Kampf gegen Rechts – aber schaden tut es auf keinen Fall. Und mal ehrlich: Lachen auf Kosten von Arschlöchern hat doch was sehr Befreiendes, oder?“ Mich persönlich hat es jetzt nicht so richtig befreit, aber gut unterhalten. 122 Seiten, gebunden, 14,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830335948

[Trust # 209 August 2021]