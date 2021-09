Hit the Stage – Tim Hackemack

September 22nd, 2021

1,8 Kilogramm schwer, 396 Seiten stark, Format 21,4 x 3,2 x 28,7 cm, über Eintausend voll-farbige Fotos, darunter auch schwarzweiße und natürlich gebunden, das drumherum ist schon mal beeindruckend. Es gibt vier verschiedenen Cover-Varianten (Dritte Wahl Edition – Discharge Edition – Agnostic Front Edition – Razors Edition), die sich inhaltlich nicht unterscheiden. Mit dabei sind: Agnostic Front, Discharge, The Movement, Dritte Wahl, Slime, Razors, Abwärts, Aggressive, Gum Bleed, Grade 2, Kevin Seconds, Lion’s Law, Menace, The Generators, TV Smith, The Veggers, Bishops Green, C4 Service, Die Lokalmatadore, COR, Friedemann, The Manges, The Outcasts, The Peacocks,

The Analogs, Zona 84, Rantanplan, Shandy, Mr. Irish Bastard, Die Mimmis. Außerdem noch jeweils ein Booker, Caterer, Stagehand, Mercher, Fotograf und Tourmanager. Und die alle werden interviewt (am Anfang des Buchs gibt es ein Vorwort vom Autor), mit dem Fokus auf das Thema Touren und vielem mehr. Ich bilde mir ein das ich vor vielen Jahren nach dem lesen eines anderen „Bandinterviewbuchs“ für mich beschlossen hatte, keine Interviewbücher mit Bands mehr zu lesen, erstaunlicherweise hab ich hier damit angefangen und alles durchgelesen. Dabei war wahrscheinlich nicht die hohe inhaltliche Qualität ausschlaggebend, sondern eher das es eben locker leichte Lektüre ist, die man so wegliest ohne sich dabei dauernd zu langweilen. Neue Erkenntnisse, praktisch Null, die Fragen sind nicht identisch, aber einige schon. Es gibt keine Einleitungen, so kann man oftmals – wenn man mit den Bands nicht vertraut ist – gar nicht wissen um „wen“ es sich da überhaupt handelt. Außerdem ist oft auch unklar, wer in der Band spielt beziehungsweise mit wem da jetzt genau gesprochen wurde. Geschenkt. Es ist ja ein Bildband und da wird es jetzt unangenehm: Denn, die Fotos haben natürlich alle ein tolle Qualität, aber leider sind sie total statisch. Es gelingt dem Fotografen unglücklicherweise so gut wie nie den Live-Moment einzufangen, das man den Eindruck bekommt man wäre beinah mit dabei – vielleicht ist das nicht gewollt. Dummerweise liegt hier grade auch das neue Punxelated-Photozine als direkter Vergleich auf dem Tisch – dort sieht die Sache ganz anders aus. Aber konzentrieren wir uns auf das vorliegende Werk von Tim Hackemack zu dem es eigentlich nicht viel mehr zu sagen gibt. Außer, das natürlich auch mir aufgefallen ist das der Anteil von Frauen an einer Hand abzuzählen ist. Das ist schade, aber bei den musikalischen Vorlieben des Fotografen (Streetpunk/Oi/Männerhardcore/Ska und Co) auch nicht weiter verwunderlich. Was bleibt sind dreißig Bands aus vierzehn Ländern die über das Touren erzählen, ein wenig auch über das Musikbusiness und die ein oder andere Anekdote zum besten geben. Das ist meist ziemlich langweilig, bis auf die paar wirklich besseren Interviews – welche? Das finde mal am besten selbst raus, wenn du willst. Die Menge der Fotos erschlägt einen, weiß aber nicht wirklich zu begeistern. Und so wenige Musikerinnen…. da hätte man, allerspätestens heutzutage, wirklich mehr machen können. 40,00 Euro (dolf)

