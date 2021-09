Politisch korrekte Cartoons für links-grün versiffte Gutmenschen – Till Mette

September 22nd, 2021

Dolf

Lappan Verlag, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Schön aufgemacht und aufwändig produziert zeigt dieser Sammelband auf 128 Seiten (Format 20,3 x 2,2 x 23 cm ) das beste aus seinem aktuellen Schaffen. Man kann sich streiten ob sein schnodderiger Strich jetzt eben genau das ist, oder eben sein Erkennungsmerkmal. Mich persönlich spricht der Stil nicht wirklich an, aber auch ich erkenne Mette auf Anhieb. Viel wichtiger aber sind natürlich die Inhalte und das Gesamtpaket. Rassismus, Nahostkonflikt, Billigfleisch, Umweltschutz…. viele Themen der Zeit die wichtig und (mehr oder weniger) relevant sind. Mette geht sie an, oftmals nicht politisch korrekt, was man sich bei dem Titel ja schon denken kann.

Einige Menschen werden sich sicherlich auf die Füße getreten fühlen, zurecht – aber das ist auch in Ordnung, denn die Grundeinstellung des Zeichners scheint in Teilen zu stimmen. Wie üblich bei solchen Sammelbänden gibt es Höhen und Tiefen beim Witz, aber zum Glück ist nicht vieles platt sondern das meiste gut gelungen und erreicht was ich mir von Karikaturen wünsche: schmunzeln und kurzes Nachdenken. Das ganze ist natürlich sehr kurzweilig, ich fühlte mich gut unterhalten. Was will man mehr. Gebunden, 16,00 Euro

Isbn 978-3830336006

[Trust # 201 August 2021]