Januar 26th, 2025

Hamburger Edition, Mittelweg 36, 20148 Hamburg, www.hamburg-edition.de

Es handelt sich hier um „drei bestechend klaren Reden“ von dem Gründer und geschäftsführenden Vorstand der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Vereinfacht gesagt geht es um die Freiheit der Rede, Antisemitismus und Krieg mit der einhergehenden Gewalt. Es sind also nicht wirklich „neue“ Themen mit denen sich hier auf sehr hohem intellektuellen Niveau beschäftigt wird. Leider findet der erste Text nicht so richtig zu mir, was mich wundert, denn die beiden anderen sind sehr ansprechend. Zum einen erklärt JPR das nicht die Juden das Problem sind, sondern natürlich der Antisemitismus. Hier könnte man natürlich jetzt endlose Debatten anfügen, warum die Dinge sind wie sie sind, warum sie schon lange so sind und warum sie sich nicht wirklich ändern.

Grade wird ja versucht, durch neues wording, „nichtgläubige Gläubige“ als „Kulturglaubensgemeinschaften“ die säkular sind zu bezeichnen, vielleicht klappt das, aber anderes Thema. JPR arbeitet die Antisemititsmus-Thematik intellektuell auf, auch das mit dem Krieg. Sehr anschaulich anhand des abscheulichen Kriegsgeschehen in Magdeburg 1631, das ist wirklich gut geschrieben und wohl durchdacht. Würde man nicht in so hektischen Zeiten leben, würde man so einen Text mehrmals lesen. Eine Sache scheint mir hier aber bei all der analytischen Intellektualität unterzugehen. Was haben Zensoren, Juden, Antisemiten, Angreifer und Angegriffene IMMER gemeinsam? Abgesehen von ihren unterschiedlichen Ideologien, Glauben und Gründen die mal mehr und meist deutlich weniger Sinn machen. Richtig, es sind alles Menschen, das war schon immer so und ist auch jetzt so. Deshalb bleibt zu befürchten das sich die abscheulichen und dummen Verhaltensweisen der Menschen nicht maßgeblich ändern werden. Sicher, es gibt gewisse Fortschritte, keine Frage. Aber die können auch schnell wieder zunichte gemacht werden. Aber das ist ein anderes Thema, ich wollte es nur anmerken, weil es mir hier zu sehr ausgeblendet scheint. JPR ist eben auch in eine Zeit geboren wo man dachte man kann menschliche Probleme einzig mit intellektuellen Überlegungen „lösen“ oder sich zumindest so damit auseinanderzusetzen. Dies ist hier auf jeden Fall gelungen. Kann man lesen, muss man aber nicht. In jeden Fall nicht günstig, aber eben auch hohes Niveau das dann wohl seinen Preis hat. 95 Seiten, Taschenbuch (11x1x17 cm), 15,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3868543964

[Trust # 229 Oktober 2024]