Januar 26th, 2025

Posted in bücher by Dolf

Berlin Verlag/Piper, Damaschkestraße 4, 10711 Berlin, www.piper.de

Unter dem Titel konnte ich mir, mal wieder, nicht so viel vorstellen, dafür ist der Untertitel aussagekräftig und ich weiß das der Autor sich gute Gedanken macht. So auch in diesem Buch, in dem es darum geht „das Tier in uns anzunehmen und zu respektieren.“ um zu erfahren wie wir in Zukunft mit künstlicher Intelligenz in Gemeinschaft leben können. Das sind beides ganz schöne Herausforderungen für die meisten und dieses Buch ist dafür hilfreich begleitend. Es gilt als erstes zu akzeptieren das in allen von uns viele tausend Jahre Evolution stecken die uns, mehr oder weniger, steuert und die wir nur unterschiedlich begrenzt zu lenken in der Lage sind. Was nicht heißt das wir willenlose, evolutions-getriebene Geschöpfe sind, sondern eine große Portion an unserem Verhalten natürlich selbst beeinflussen können.

Es ist hier so, wie immer, das man mit bereits Geschehenem, also der Vergangenheit, besser umgehen kann, als mit dem was noch in Zukunft passieren wird. Vor allem wenn keiner weiß was geschehen wird, aber es ist hilfreich, verschiedene mögliche Szenarien mal durchzuspielen, damit man dann – sollte eines dieser eintreffen – besser damit zurecht kommt. Wenn man sich aber ansieht, wie die Menschen nichtmenschliche Lebewesen (und auch andere Menschen) behandeln, dann kann man sich gut vorstellen wie sie mit künstlicher Intelligenz umgehen werden. Beziehungsweise diese es schwer haben wird als solche anerkannt zu werden, mit allen Rechten und Pflichten. Das mag zu diesem Zeitpunkt für den ein oder anderen komisch klingen, wird hier aber gut erörtert. Das Buch ist in drei Hauptkapitel aufgeteilt: I. Unseren tierischen Wurzeln auf der Spur, II. Das Sozialleben, die Triebfeder des Geistes und III. Mein Freund die KI. Die vielleicht erstaunlichste Theorie im ersten Kapitel ist: „Nach heutigem Kenntnisstand können wir theoretisch wieder jung werden.“ Ob das tatsächlich so kommen wird, werden die nächsten 10 – 15 Jahre zeigen. Was das dann alles bedeutet, für unsere biologische Evolution und die Gesellschaften, kann man sich ja dann schon prima ausmalen – oder eben nicht. Aber auch alles andere hier lohnt sich zu lesen, Bewusstsein, Selbstkontrolle und der eigene Wille, Selbsterhaltungstrieb, Individualität sind nur ein paar Schlagwörter um anzudeuten womit sich der Autor beschäftigt. Im zweiten Kapitel wird, grob gesagt, erklärt wie wir und unser Zusammenleben funktionieren: Gemeinschaft, Lügen, Vertrauen, Freundschaft, Allianzen, Fairness, Moral, Kultur, Kognitive Dissonanz… sind einige Stichwörter. Und man lernt das unser Steinzeitgehirn, das sich seit mehr als 100 000 Jahren nicht maßgeblich verändert hat, für die hochkomplexe moderne Welt eigentlich gar nicht taugt. Im letzten Teil geht es dann um die künstliche Intelligenz, wie die funktioniert, welche verschiedenen (starke, schwache) es davon gibt und was die wohl in Zukunft so alles leisten. Hat die KI ein Bewusstsein und Gefühle oder kann sogar träumen? Wie sieht es mit einer Moral aus oder bleibt es bei der programmierten. Wäre es eine gute Idee eine starke KI regieren zu lassen? Hier, finde ich, hätte der Autor sich das erklären der funktionsweise der verschiedenen KIs schenken können, aber es stört auch nicht weiter. Ansonsten ist das ganze Buch wirklich lesenswert, das schreibe ich in letzter Zeit immer häufiger über das ein oder andere Buch. Das liegt glaub ich daran das die AutorInnen immer mehr das „ganze“ sehen, beziehungsweise interdisziplinär Denken und alle möglichen Informationen zusammennehmen anstatt nur aus einem bestimmten Fach. Und wenn das dann gut gemacht ist, so wie in diesem Fall, gibt es eben immer mehr wirklich lesenswerte Bücher. Wie, wo und ob das dann genau mit der KI und uns Menschen weitergeht, weiß der Autor natürlich auch nicht, aber man bekommt hier definitiv mögliche Szenarien dargestellt und einige der Fragen die hier auftauchen, werden wir auch beantworten müssen. Ob und wie uns das gelingt ist wieder eine andere Frage. Belassen wir es dabei. Super Buch, lesen. 314 Seiten, Gebunden, 24,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3827014597

[Trust # 229 Oktober 2024]