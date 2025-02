Januar 26th, 2025

Der Untertitel ist ein wenig irreführend, denn irgendwie hab ich erwartet das es eine Aneinanderreihung von Gesundheit-Hacks bietet, dem ist aber nicht so. Macht aber nichts. Wenn du Ärztin oder Arzt bist, dann brauchst du dieses Buch sicher nicht zu lesen und wenn du einiges an medizinischem Vorwissen hast wahrscheinlich auch nicht. Aber, für alle Laien (Anatomie für Anfänger) ist das eine gute Auffrischung von vielem bekannten Fakten und ein paar – zumindest für mich – Neuigkeiten. Der Autor versucht es mit klarer einfacher Sprache und seinem eigenen Humor für alle Verständlich aufzuschreiben und das gelingt. Vorausgesetzt man steht auf seinen Humor, mich hat er auf jeden Fall nicht gestört, Fan wurde ich jetzt aber auch nicht.

Und natürlich ist es auch so das das ganze sehr allgemein medizinisch gehalten ist und ob man sich tatsächlich immer mit Sonnenschutzcreme einreiben soll wenn man nach draußen geht, wage ich zu bezweifeln (außer man lebt vielleicht in Australien). Aber, die meisten der „Lebensverlängernden Maßnahmen“ und „Health-Hacks“ sind schon korrekt und hilfreich. Das Buch beleuchtet die funktionsweise des ganzen Körpers und seiner Organe. Also vom Darm und der Verdauung über das Gehirn, Herz, Lunge, Skelett bis zum Auge mit dem Sehsinn, dem Ohr, der Nase, Zunge, Haut, Geschlechtsorgane, Immunsystem sowie dem Schlaf und zum Schluss wird auch noch der Tod Thema.

Ich fand das mal wieder ganz ok, weiß jetzt was ein „Steinkind“ ist und wurde beim lesen immer wieder erstaunt was für ein erstaunlicher Organismus wir alle sind – und wie verletzlich. Leider vergisst man die Details natürlich auch genauso schnell wieder, wenn man das nicht studiert. Wahrscheinlich ist das für Jugendliche und junge Erwachsene ganz cool. Denn hier kann man erfahren wie man gelassen gesünder lebt und es wird mit einigen medizinischen Mythen aufgeräumt ohne dabei Lehrbuchhaft zu wirken. Gut gemacht auch wenn es sicher nicht alle anspricht. Dein gesunder Menschenverstand hat dir sicher schon gesagt ob dieses Buch was für dich ist. Mit Register, taugt also auch, teilweise, als medizinisches Nachschlagewerk. 349 Seiten, Paperback, 20,00 Euro (dolf)

