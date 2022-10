BANKSY – Alessandra Mattanza

Oktober 4th, 2022

Eigentlich sollte jeder Banksy kennen, denn immerhin macht der britische Streetart Künstler schon seit mehr als 20 Jahren seine immer wirkende, oftmals politische, Kunst. Und das immer noch anonym. Wobei sich hier gleich die Frage stellt: Wenn ein Buch voll ist mit Kunst von einem Künstler dessen Identität nicht bekannt ist, der von einer Autorin analysiert, interpretiert, beschrieben und eingeordnet wird. Wohin überweist der Verlag dann den Anteil des Künstlers, schließlich wird das Buch ja wegen der tollen Kunst gekauft und nicht wegen des Texts der Autorin.

Gleiches Problem wie bei der laufenden Banksy-Ausstellung, wo kein einziges Original gezeigt wird – aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir bei diesem Buch. Es handelt sich dabei um das ultimative Überblickswerk von Banksy, zumindest laut Verlag. Und tatsächlich, es scheint das alle bekannten Motive von ihm hier abgebildet sind und zum Glück auch noch viel mehr – da die bekanntesten eben zur Genüge bekannt sind, aber hier natürlich auch nicht fehlen dürfen. Nach einem Vorwort von John Brandler (Banksy-Sammler und Experte) kommt auch gleich ein Text der Autorin und natürlich massig Kunst von Banksy. Und auch sehr viel Text von Mattanza, der ist immer dann am essentiellsten wenn er die Fakten und zeitliche Einordnung zu den jeweiligen Kunstwerken und Schaffensperioden dokumentiert. Und immer dann am uninteressantesten wenn sie seine Kunst interpretiert, hinterfragt oder analysiert – es kann sein das dies mein Problem ist und es für Menschen die noch nicht so viel über ihn gelesen haben oder wissen, eine sehr hilfreiche Ergänzung ist, mich hat es leider eher genervt – aber das ist nur ein subjektiver Eindruck. Konzentrieren wir uns also auf die Aufmachung des Buches und seinen künstlerischen Inhalt, hier ist alles gelungen: Format (24 x 2,5 x 31 cm), Papier (dick, gestrichen), natürlich gebunden und die Abbildungen (ca. 170) oftmals über die ganze oder auch zwei Seiten, hier gibt es nichts zu meckern. Zum Glück werden auch andere Projekte von Banksy vorgestellt: Dismaland, Kunstaktionen, Filme und auch das Walled Off Hotel in Palästina. Grade hier sind die begleitenden Text mit ihren Fakten sehr kostbar. Es wird ja auch die Frage gestellt „wer – oder was – verbirgt sich hinter dem Namen Banksy?“ hier geht die Autorin zwar auf Spurensuche, bleibt aber eine konkrete Antwort schuldig, was aber kein Problem ist. Das die Themen die Banksy behandelt (Kapitalismus, Faschismus, Imperialismus, Krieg, Umweltzerstörung, Liebe, Frieden, Träume…..) immer die gleichen sind, stört überhaupt nicht, da die Welt ja nach wie vor an den gleichen Problemen leidet. Die Art und Weise wie er sie umsetzt sind auch nach über zwei Jahrzehnten immer noch faszinierend und einzigartig. Wie er mit der Kunstwelt umgeht, was er von ihr hält, seine anarchistische Grundhaltung – das ist ja alles bekannt. Wem das noch nicht bekannt ist, der kann dies hier zusammengefasst alles nachlesen und alle anderen haben ein wahrscheinlich wirklich ultimatives Buch mit einem tollen Überblick über sein bisheriges schaffen. Aber wahrscheinlich gibt es noch massig andere derartige Bücher auf der Welt, von denen ich nichts weiß, aber das sollen die Banksy Fans und Experten unter sich ausmachen. Derweil würde es mich freuen, wenn wir mal ein exklusives Cover von ihm hätten, aber da ist das TRUST sicher nicht das einzige Heft, ich schweife ab. Ein solides Buch, eines tollen Künstlers und bezahlbar ist es auch noch. 240 Seiten, gebunden, 36,00 Euro (dolf)

