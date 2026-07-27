Juli 27th, 2026

Posted in bücher by Dolf

C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München, www.beck.de

Obwohl es sich hier nur um ein schmales Bändchen aus der Reihe „C.H.Beck Wissen“ handelt ist es mir sehr schwer gefallen das zu lesen. Nicht weil es inhaltlich wenig taugt, ganz im Gegenteil, hier steht eigentlich nur völlig korrektes. Aber, es ist, für mich, einfach nicht neu, die Dummheit und Ignoranz von ALLEN Religionen ist ja mittlerweile so oft „erforscht“ und beschrieben worden – warum „Theologie“ eine Wissenschaft sein soll, sollte auch in Frage gestellt sein – geändert hat sich, leider nichts. Somit wird auch dieses Werk, leider, wenig zu einer Verbesserung beitragen können. Nach einer erläuternden Einleitung beschäftigt sich der Autor mit dem Islam in Ägypten, dem Iran und wo sonst er sich noch so ausgebreitet hat – viel Geschichte und Fakten.

Danach geht es um Evangelikale in den USA die für ein christliches Amerika kämpfen. Das fünfte Kapitel geht dann um das selbe Phänomen in Ost- und Westeuropa mit den orthodoxen Kirchen und natürlich auch dem Islamismus. Abschließend gibt es noch aufschlussreiche Informationen zu den Radikalen in Israel, den Ultraorthodoxen und den National-religiösen. Und am Ende dann noch über den Hindu-Nationalismus in Indien. Hier zeigt sich das es in allen Religionen etliche verschiedene Strömungen gibt, die sich teilweise Gegenseitig bekämpfen. Es sind halt überall immer die gleichen Menschen… Dieser Teil im Schluss fast es gut zusammen: „Die vorangehenden Kapitel haben gezeigt, dass es in unterschiedlichen Religionen und Kulturen ähnliche Phänomene gibt, die sich mit dem Begriff des religiösen Fundamentalismus fassen lassen. Religiöser Fundamentalismus ist charakterisiert durch dualistische Konstruktionen, Abgrenzung von Andersgläubigen, Krisendiskurse, Überlegenheitsansprüche, Beschwörung einer untergegangenen idealen Vergangenheit, Streben nach Wiederherstellung des Verlorenen, Behauptung einer letztgültigen Wahrheit, ohne deren Realisierung die tiefgreifende gegenwärtige Krise nicht überwunden werden kann, Politisierung der religiösen Werte und ein Ausgreifen auf die Lebensweise Andersdenkender, die dazu aufgefordert werden, sich zu bekehren und der eigenen Lebensweise zu folgen. Der religiöse Fundamentalismus begnügt sich nicht damit, die überkommenen heiligen Traditionen zu pflegen, er will sie auch für andere, am besten für alle verbindlich machen. Seinem universalistischen Geltungsanspruch wohnt ein revolutionärer, ein weltverändernder Impuls inne, der nicht frei von Tendenzen der Gewaltanwendung ist, aber diesen Tendenzen nicht in jedem Fall nachgibt. Im Gegenteil, es gibt gewaltaffine und gewaltvermeidende Fundamentalismen, wie etwa an den religiös nationalistischen Teilen der israelischen Siedlerbewegung und der ultraorthodoxen Charedim zu erkennen ist.“ Und am Ende wird dann auch noch treffend festgestellt: „Religiös fundamentalistischen Gruppen mangelt es weitgehend an Toleranz, Respekt gegenüber dem Andersdenkenden, Selbstkritik und Lernbereitschaft. Nicht die Arbeit an sich selbst dominiert, sondern die Arbeit an der Veränderung des anderen. Deshalb muss der religiöse Fundamentalismus politisch werden. Um seine Ziele erreichen zu können, reißt er die Differenz zwischen Religion und Politik ein, die moderne Gesellschaften charakterisiert. Will man sein zerstörerisches Werk begrenzen, kommt es darauf an, dieser Tendenz wirksam zu begegnen, Minderheitenrechte zu stärken und kulturelle und religiöse Vielfalt zu pflegen. Gleichzeitig wird man seine Zerstörungspotentiale nur einschränken können, wenn man seine Formen, seine innere Dynamik und seine externen Ausbreitungsbedingungen versteht. Dazu wollte dieses Buch beitragen.“ Das gelingt wohl, das verstehen, leider ändert das nichts an den Realitäten. Für Menschen die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, unbedingt zu empfehlen. Und wenn du dich in deiner säkularen Einstellung mal wieder bestätigt sehen willst, dann auch. 128 Seiten, Paperback, 14,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3406839368

[Trust # 238 Juni 2026]