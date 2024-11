November 26th, 2024

Posted in bücher by Dolf

arkana/Random House, Neumarkter Str. 28, 81673 München, www.arkana-verlag.de

Der Ansatz ist völlig richtig, man muss über Psychedelika aufklären und sie nicht nur als illegale Droge betrachten. Natürlich muss sich hier auch was ändern, raus aus der Illegalität. Das Buch bringt ein paar hilfreiche Informationen die aber nicht voll umfassend sind – aber ein Anfang. Außerdem gibt es noch viele persönliche Geschichten zu seinen eigenen Erfahrungen mit Psychedelika und was sie für sein Leben bedeutet haben – nämlich Verbesserung. Man kann lesen wie Psychedelika ihn auf eine Reise zu ihm selbst schickten und das von einigen Menschen das Potenzial von Psychedelika wiedererkannt wird, weil sie eben das Leben verbessern können. Dann gibt es einen unvollständigen Überblick: LSD, Psilocybin, MDMA, Ayahuasca, Ketamin und noch ein paar mehr werden kurz vorgestellt.

Es gibt ein Kapitel darüber wie man (bzw. der Autor) vernünftig auf einen Trip geht, was man beachten soll, Dosis, Setting, Set. Das ist aber alles zu sehr auf eigene Erfahrung und „Internetwissen“ basierend. Denn der Autor ist eben kein Wissenschaftler oder Chemiker oder Psychologe und im Prinzip müssten mindestens Fachmenschen aus diesen Disziplinen ein solches Buch verfassen, damit es wirklich Hand und Fuß hat. Das der Autor dies nicht leisten kann ist jetzt keine Überraschung und deshalb kann man auch nicht erwarten ein allumfassendes Buch zu bekommen. Das wäre aber bei diesem Thema auch notwendig, denn Psychedelika können auch ganz schön viel Schaden anrichten – was Renner nicht verschweigt. Leider kenne ich mich in der Szene nicht aus, aber ich schätze da gibt es „bessere“ Bücher und falls nicht, kann dies hier nur ein oberflächlicher Anfang sein. Wer aber gern über die Drogenerfahrungen anderer liest bekommt hier einiges mit. Mich hat das Buch leider nicht so richtig mitgenommen, aber ein wenig neugierig auf Psychedelika gemacht. Und ich bin mir sicher, das geht viel besser. 316 Seiten, Paperback, 18,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3442343188

[Trust # 228 Oktober 2024]