Lappan, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de



Der für das Titelbild ausgewählte Cartoon gibt nicht wieder was einem im Innern des Sammelbands erwartet – nämlich wirklich lustige Cartoons in Masse. Hier geben die besten und bekanntesten CartoonistInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr bestes. Weit über 300 Karikaturen von 67 ZeichnerInnen in den unterschiedlichsten Qualitäten, Stilen und Farben – hier ist auf jeden Fall für alle was dabei. Außer natürlich für jene, die Humor sowieso verbieten wollen.

Denn auch in diesem Buch gibt es für den Witz kaum Grenzen, was auch richtig ist, denn zum einen ist die Dummheit der Menschen nach wie vor ebenso grenzenlos und zum anderen ist der alltägliche Wahnsinn wirklich nur noch mit einer guten Portion Humor ertragbar. „Ich fliege mit gutem Gewissen! Um die Treibhausgase zu kompensieren habe ich drei Kühe erschossen.“ Man könnte hier noch viele weitere Beispiele bringen, aber ohne die dazugehörige Illustration fehlt eben auch was. Es ist ja nicht der erste Band dieser Reihe, deshalb sind die Fans sowieso schon überzeugt und allen anderen die Cartoons mögen sei er wärmstens empfohlen. Na gut, noch einer: „ Endlich, Zebrastreifen nur für Schwangere. Frauen und Männer.“ Wir sterben sowieso alle, da kann man sich auch totlachen. Im bekannten Format (19,4 x 1,5 x 24 cm), durchgehend farbig, eignet sich natürlich auch als Geschenk. 160 Seiten, Paperback, 12,00 Euro (dolf)

Isbn ‎ 978-3830336839

