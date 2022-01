Planetar Denken – Ein Einstieg, Frederic Hanusch, Claus Leggewie, Erik Meyer

Januar 27th, 2022

Posted in bücher by Dolf

Transcript Verlag, Hermannstraße 26, 33602 Bielefeld, www.transcript-verlag.de

„Planetar denken heißt, die Erde als Planeten ernst nehmen: vom Erdkern bis in den interplanetaren Raum, von der Nanosekunde bis zur Tiefenzeit, vom Elementarteilchen bis zur Erdmasse.„ steht auf dem Buchdeckel als Erklärung. Uns war die Nummer vielleicht seit Jahrzehnten als „Think global, act local“ bekannt. Gut das jetzt auch die Wissenschaft erkennt, das man mit Fachidiotie in Zukunft an den Universitäten nicht mehr weiterkommen wird, sondern tatsächlich alles bedenken und beachten muss, interdisziplinär heißt das dann. Ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das vorliegende Buch für den durchschnittlichen Lesenden viel zu akademisch ist, weil es mit Fremdwörtern nicht spart.

Wenn man aber hinter die Wand aus Fremdwörtern guckt, ist für den aufgeklärten Menschen gar nicht so viel neues zu finden, gutes, ja, richtiges, ja, dringend notwendiges, ja. Aber so neu ist das eben nicht und einige wichtige Aspekte sind auch leider nicht erwähnt obwohl sie sehr wichtig sind. Über die Möglichkeiten und Gefahren (Geoengineering, Digitale Noosphäre, Terraforming, Planetare Gesundheit….) wird berichtet, ein paar wichtige Geschichten erzählt (Columbian Exchange, Erdbeben von Lissabon, Das Jahr ohne Sommer, Agent Orange…). Wäre das Buch nicht so vollgepfropft mit Fremdwörtern würde ich es wohl fast empfehlen, so kann ich nur nicht davon abraten. Aber kann sein das es für die Zukunft der Lehre nicht unwichtig ist, wer weiß das schon. Verkehrt ist es auf keinen Fall. Und die Illustrationen und Grafiken lockern es auf jeden Fall ein wenig auf. 200 Seiten, Taschenbuch 18,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3-8376-5383-0

[Trust # 211 Dezember 2021]