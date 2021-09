Pandemien – Corona und die neuen globalen Infektionskrankheiten, Jörg Hacke

September 22nd, 2021

Posted in bücher by Dolf

Verlag C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München, www.beck.de

Der Autor war Präsident des Robert-Koch-Instituts und bis 2020 Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, er ist Experte auf dem Gebiet der Infektionsbiologie. Erschienen ist dieser schmale Band in der Reihe „C.H. Beck Wissen“ wo immer in aller Kürze, aber durchaus ausführlich genug, zu einem Thema informiert wird um sich einen guten Überblick zu verschaffen. Dies ist auch hier wieder gelungen, auch wenn Jörg Hacker an einigen Stellen dann doch zu wissenschaftlich beziehungsweise detailliert wird. Aber gut, das muss man verkraften. Es gilt hier sowieso noch einiges mehr zu verkraften, denn wenn man sich, wie hier geschehen, mit dem Thema Pandemie mal historisch, epidemiologisch, ethisch und politisch auseinandersetzt dann wird einem klar wie viele epidemiologische Gefahren es bereits gegeben hat und das es nur eine Frage der Zeit ist, bis die nächste auftaucht.

Los geht es mit der Geschichte von Infektionen und Pandemien, Mikroorganismen und Grundlagenforschung, Tier-Mensch-Übertragungen (Zoonosen), wie man Pandemien eingrenzen kann, wie die Digitalisierung dabei helfen kann. Außerdem macht er auch klar, wie wichtig Wissenschaftskommunikation in einer Pandemie ist und was sich wirtschaftlich und gesellschaftlich ändern kann. Auch einige ethische Fragestellungen werden thematisiert. Das alles aus rein wissenschaftlicher Sicht. Das ist als Grundlage auf jeden Fall zu empfehlen, ganz ausreichend ist es vielleicht nicht. Auch wenn er immerhin auf den Faktor Umweltzerstörung durch den Menschen eingeht. Aber, das ist hier auch nicht Thema und deshalb gibt es da nichts zu meckern. Das Buch erfüllt seinen Zweck und eigentlich sollte es jeder mal gelesen haben. Und die Frage ist ja leider nicht mehr ob man sich für „Pandemien interessiert“ oder nicht, denn es betrifft ja jetzt alle und natürlich erfährt man auch einiges über die aktuelle Corona-Pandemie. 123 Seiten, Taschenbuch, 9,95 Euro (dolf)

Isbn 978-3406757921

[Trust # 209 August 2021]