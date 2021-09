Intelligenz jenseits der Logik – die anderen 80 Prozent, Warum wir so wohlhabend aber unglücklich sind, Fritz Kröger

September 22nd, 2021

Das Buch fängt eigentlich ganz gut an, es werden viele richtige Dinge beim Namen genannt, die aber so neu auch nicht sind. Aber gut, immerhin hat es der Autor, nachdem er gute drei Jahrzehnte als Berater und Partner im weltweiten Management Consulting tätig war, geschafft zu erkennen das Geldverdienen und Wachstum nicht alles sind. Lieber spät als nie. Leider driftet das Buch dann spätestens wenn es um die Chakren geht total ab und endet bei der Quantenheilung, die ganz selbstverständlich mit der Quantenphysik erklärt wird, und Menschen die durch Energieströme anderer Menschen fünf Zentimeter über dem Boden schweben.

Da steig ich dann aus, nicht das Meditation und was sie bei Menschen bewirken kann nicht prima wäre, aber das ist mir hier zu sehr mit Parawissenschaft und Esoterik gemischt. Da nützt auch der eigentlich gute Ansatz nichts und ich verliere die Lust mich weiterhin mit so was zu beschäftigen. Mag ja sein das manche Menschen da dran glauben, oder das manches tatsächlich geschieht… oder sagen wir so, kein Wunder das das Werk im Eigenverlag erschienen ist. Nix für mich…. 148 Seiten, gebunden, 19,00 Euro (dolf)

