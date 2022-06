Ökologie der Schuld – Geschuldetes Handeln statt Schuldsprüche auf dem Weg zur Nachhaltigen Entwicklung, Michael Rentz

Mai 29th, 2022

Ich muss mal besser aufpassen was ich mir für Bücher besorge, hier ist mir wieder eines untergekommen das ich eher nicht unbedingt hätte lesen wollen. Der Autor leitet seit 2009 das Projekt „nachhaltig predigen“ und hier handelt es sich um eine aktualisierte und gekürzte Fassung seiner 2018 eingereichten Dissertation. Mit anderen Worten das Buch ist sehr akademisch und betreibt philosophische Gedankenklauberei der man nicht immer leicht folgen kann. Das ist gut für eine Dissertation, schätze ich, aber schlecht zu lesen. Aufgrund seiner Tätigkeit kommt die Kirche und Religion natürlich viel zu gut weg und bekommt nicht die Kritik die sie auch verdient hat.

Ansonsten steht hier aber natürlich auch viel richtiges drin, das uns die ökologische Krise seit gut 50 Jahren begleitet, ohne das es eine wirklich Wende gibt. Woran das liegt, wird hier erklärt: Unbemerkte Denkmuster führen die Menschen immer wieder zurück in die Krise. Weil ihnen die „unbedingte Freiheit“ als Lebensglück verkauft wurde, denken die Menschen sie müssten auf was verzichten, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Deshalb fehlt der Entwicklung zur Nachhaltigkeit jegliche Grundlage. Außerdem wird auch nochmal klar verständlich gemacht das „Umweltbewusstsein“ (was viele schon haben) noch lange kein „Umwelthandeln“ ist (was den meisten noch fehlt). Wäre das hier nicht so Religions/Kirchen unkritisch und wäre es besser lesbar und kompakter verfasst, könnte man es fast empfehlen, denn es steht hier auch ziemlich viel richtiges drin. Da es aber nicht so ist, besser die Finger davon lassen. 191 Seiten, Taschenbuch, 28,00 Euro (dolf)

