Geschäfte mit dem Nichts – Risiko Scheinmedizin, Theodor Murch, Edmund Berndt

März 29th, 2022

Posted in bücher by Dolf

Alibri Verlag, Postfach 100 361, 63739 Aschaffenburg, www.libri.de

Am Ende des Vorworts steht: „Bei alle dem sollte man Realist bleiben. Wir nehmen nicht an, dass unser Buch die Flut der Fake News, die heute als Alternativ- oder Komplementärmedizin firmieren, bändigen wird. Wir hoffen aber dennoch, dass es manchem Leser die Augen öffnen kann und vielleicht sogar den einen oder anderen davon abbringen wird, Geldbeutel und Gesundheit durch scheinmedizinischen Scheintherapien zu schädigen.“ Das ist insofern realistisch das sie mit dem Buch die angesprochene Flut sicher nicht schmälern, allerdings ist die Hoffnung ein paar wenigen die Augen zu öffnen leider wohl zu optimistisch. Ich wage zu bezweifeln das die angesprochene Gruppe derer die der Scheinmedizin und Co verfallen sind, noch offen genug sind, dieses Buch zu lesen, geschweige denn, danach ihre Einstellung zu ändern. Ich hoffe ich liege mit dieser Einschätzung falsch.

Aber kommen wir zum Buch und soviel vorab: Ein sehr gutes Buch, welches sich in jedem Fall zu lesen lohnt. Wer sich mit dem Thema schon länger beschäftigt findet hier nicht viel neues, aber man wird mal wieder erinnert und mit Ergänzungen auf Stand gebracht wie ScheinmedizinerInnen den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und warum die Leute das überhaupt mit sich machen lassen.

Im ersten Teil des Buchs gehen die Autoren zuerst mal auf die Medizin zwischen Antike und Mittelalter ein, damals wussten die Menschen leider recht wenig darüber wie der menschliche Körper funktioniert, umso unverständlicher das dieses „Alte Wissen“ dann immer wieder als Rechtfertigung von Scharlatanen genutzt wird, weil es eben nicht nur alt sondern vor allem meist falsch ist. Die traditionelle europäische Medizin wird behandelt ebenso die nach wie vor weite Verbreitung des Aberglaubens. Gut erklärt werden was esoterisches Denken ist, wie man Scharlatane erkennt, was es mit der Astrologie und der Astromedizin auf sich hat und warum immer noch so viele Menschen Mondgläubig sind, diese Irrtümer werden aufgedeckt. Auch wichtig das mal einige Begriffe (Komplementärmedizin, Alternativmedizin, Schulmedizin, „ganzheitlich“) klar definiert werden. Natürlich kann Natürliches oder die Natur gut für den Menschen sein, das die Natur nicht immer gesund ist, sollte einleuchtend sein und wird hier nochmal klar gemacht. Ebenso wird das Totschlagargument „Wer heilt hat recht“ entkräftet, denn natürlich ist dem nicht so, denn „Wer heilt, heilt“ recht muss er deshalb lange nicht haben. Die nächsten Themen sind Heilpraktiker, Energetiker und Wunderheiler, bevor eine Erklärung folgt was Placebo- und Nocebo Effekte sind und wie es sich mit Ursache und Wirkung (Post hoc ergo propter hoc) verhält. Natürlich wird auch noch auf Impfungen beziehungsweise die Impfgegner eingegangen. Das die ganze Scheinmedizin nur deshalb funktioniert weil dafür massiv Werbung gemacht wird überrascht weniger, was etwas mehr überraschen sollte ist, das viele Apotheken da schon seit langem auch mitmachen und viele völlig nutzlose Produkte verkaufen, mit der schwachen Rechtfertigung, weil sie ja Geld verdienen müssen. Diese Geschäfte mit der Pseudomedizin werden hier zurecht kritisiert. Zum Ende des ersten Teils wird anhand einiger Beispiele erklärt warum die meisten „Studien“ der Alternativmedizin nichts taugen.

Der zweite Teil des Buches beschreibt Angebote der sogenannten Alternativmedizin: Homöopathie, Bachblütentherapie, Schüßlersalze, Heilende Steine, Irisdiagnostik, Kinesiologie, Osteopathie, Bioresonanz, „Quantenmedizin“, Traditionelle Chinesische Medizin, Ayurveda und Wunderwasser. All diese Heilmethoden lassen sich in ihrer Gesamtheit auf den Schutthaufen der Scheinmedizin werfen. Natürlich können einige der Anwendungen positive Placebo-Effekte haben und im Detail mögen Vorgehensweisen oder Tipps zum gesünderen Leben auch ganz richtig sein. Dies wird nicht verschwiegen und hätte wegen mir an einigen Stellen auch noch etwas deutlicher betont werden können. Dafür hätte der Kritik an der Pharmaindustrie gern mehr Platz eingeräumt gehört. Denn obwohl auch das nicht unter den Tisch gekehrt wird, ist es eben auch nicht von der Hand zu weisen das die von Pseudomedizinern unterstellte „Profit gierende Pharmaindustrie“ oftmals eben leider nur genau das ist. Hier gilt zu beachten, das nur weil die Kritik von Menschen kommt die – letztendlich – auch nur Opfer ihres eigenen Glaubens sind, eben dadurch nicht weniger richtig ist. Die Autoren sind studierte Mediziner und Apotheker, vielleicht ist das eine Erklärung? Aber das sollte kein Grund sein vom lesen des Buches abzuraten. Am Ende gibt es anstelle eines Epilogs noch zwei satirische Texte auf Kosten der „Scheinmedizingläubigen“, das liest sich ganz lustig. Außerdem sind einige Beiträge im Buch von Edzard Ernst, dies soll hier nicht unerwähnt bleiben. 166 Seiten, Broschur, 14,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3865693396

[Trust # 212 Februar 2022]