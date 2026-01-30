Januar 30th, 2026

transcript, Hermannstraße 26, 33602 Bielefeld, www.transcript-verlag.de

Es ist wichtig das wir über unser eigenes Denken nachdenken und verstehen wie unser Gehirn und somit wir selbst, und alle anderen Menschen, funktionieren. Denn leider neigt unser Gehirn dazu, nach Bestätigung, statt nach Wahrheit, zu suchen. Dabei versucht es bestimmten Mustern zu folgen und zieht bedauerlicherweise des öfteren Fehlschlüsse. Das ist mehr als ärgerlich, aber jeder Einzelne, kann durch kritisches Denken, erlernen wie man logische Fehler erkennen kann, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und es ist ja bei der Informationsexplosion täglich nicht einfach, noch dazu, weil viele dieser Angaben nicht wahr sind, sondern immer mehr Falschnachrichten darunter sind.

Wie wir aber auch gelernt haben, Wissen allein bewirkt noch keine Verhaltensänderung. Somit, nur weil wir wissen, welche Fehler unser Gehirn macht, muss das noch nicht bedeuten das wir uns auch rationaler Verhalten. Das darf man bei all den guten Tipps, die einem hier gegeben werden, nicht vergessen. Es ist aber auf jeden Fall hilfreich schon mal zu wissen, welche Denkfallen es gibt. Es sind nicht wenige und es ist auf jeden Fall gut an die ganze Sache wissenschaftlich ran zu gehen. Das machen die beiden Autoren, ohne in trockene Theorie abzugleiten, es bleibt leichtverständlich und auch locker zu lesen. Die eher kurzen Kapitel helfen dabei, das es andauernd kurzweilig bleibt. Dabei geht es um gute Argumente und warum es persönliche Modelle der Welt gibt. Der Ankereffekt wird erklärt und es ist erstaunlich wie leicht man auf die falsche Fährte geführt wird. Dann gibt es noch den Bestätigungsfehler, sowie den Halo-Effekt und Sunken-cost-fallacy-Effekt – wird einem alles gut erklärt. Oder auch wie die Gratismentalität oder Abkürzungen unser Handeln beeinflussen. Kausalität und Korrelation werden ebenso erklärt und was sie unterscheidet deutlich gemacht. Das wir alle, mehr oder weniger, Vorurteile haben, müssen wir anerkennen und auch die nicht so gut sichtbaren sichtbar machen – aber manchmal kann ein Vorurteil auch hilfreich sein. Experten, Halbexperten und das richtige umgehen mit Unwissen. Das ist in der digitalen Zeit nicht immer so einfach, da ja alles von Algorithmen gesteuert wird, die uns immer wieder in den uns so behaglichen Filterblasen halten. Auch das Thema Ethik wird angesprochen, aber nicht sehr ausführend. Das es immer auf die Perspektive ankommt und auch darauf wie man Zahlen und Statistiken liest und was sie bedeuten, ist auch wichtig zu beachten. Also, wenn du auch die Schnauze voll hast, das dich dein Verstand ständig verarscht und in der Lage bist, über deinen eigenen Schatten zu springen, oder es zumindest versuchen willst. Hier findest du alle Tipps und Tricks für kritisches Denken. Einiges davon dürfte dem ein oder der anderen schon bekannt sein, trotzdem – jeder findet hier was, das noch zu Verbessern ist. Und, für die ganzen bereits aufgeklärten, ist es eine gute Auffrischung der Fakten um unser Gehirn und wie das Denken funktioniert. Gut das es solche wissenschaftlichen Bücher gibt, die für alle verständlich sind. Zugreifen und weiter verschenken. Wenn alle dieses Buch gelesen hätten, wären wir, wahrscheinlich, schon ein Stück weiter. 120 Seiten, Paperback, 20,00 Euro (dolf)

