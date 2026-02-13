Durchsuchbare PDFs der Trusts #71 (1998) bis #80 (2000) online for free
Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #71 (1998) bis einschließlich Ausgabe #80 (2000) online.
Appearing u.a.: …Stunde X, Mike Watt,Tito & Tarantula, Rantanplan, Anarchist Academy, Guts Pie Earshot, Bob Mould, Rockbitch, Sepultura, Avail, Melt Banana, Swinging Utters, Rancid, Das Klown, Rocket From The Crypt, Teen Idols, At The Drive In, Hammerhai, Favez, Makers, The Dillinger Escape Plan, Kid Dynamite, Marginal Man / Ken Inouye, Glen E. Friedmann, New York Ska-Jazz Ensemble, Agent Orange, Bongzilla, Frau Doktor, Kick Joneses, Fifteen, Schlachthof Wiesbaden, Good Riddance & Sick Of It All, Jets To Brazil, Scott „Wino“ Weinrich, Zen Guerilla, Fugazi, Fu Manchu…
Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!
Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).
Wir werden mit dem PDF-Upload weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).
#71/08-1998
STUNDE X, MIKE WATT, KLINSMEN, LOONEY TUNES, FRANK KOZIK, LOGICAL NONSENSE, TITO & TARANTULA, Jordin Isip, Flying High Across the Sky/ Endless Grind Berichte, RANTANPLAN, THE HELLACOPTERS
# 72/10-1998:
ANARCHIST ACADEMY, TROY BRUNO, COALESCE, FEMALE TROUBLE, GUTS PIE EARSHOT, HEADCRASH, KILLOUT TRASH, BOB MOULD, ROCKBITCH, SEPULTURA, DAVID SCOTT SINCLAR
#73/12-1998
AVAIL, MELT BANANA, SWINGING UTTERS, PENDIKEL, VACCINATION RECORDS, CLAIRMEL, Punk 2000. Eine Nestbeschmutzung, Rancid, Vans Warped Tour `98 (alle nur in Print), SAINT JAMES INFIRMARY, DAS KLOWN
#74/02-1999
BOY SETS FIRE, EARTHLINGS, SKOT OLSEN, SHAI HULUD, NAMIBIA REISEBERICHT, FLUCHTWEG, Damp 2000 Reaktion auf Punk 2000 von Martin Büsser, INDECISION, MAIN CONCEPT, ROCKET FROM THE CRYPT
#75/04-1999
TEEN IDOLS, ABHINANDA, BLACKMAIL, PALE, URHEBERRECHT, AT THE DRIVE IN, BRAID, COUCH, HAMMERHAI, ABRAM SHALOM HIMELSTEIN, JAMIE SCHWESER (alle nur in Print), THE SLACKERS, WITH LOVE, Extra-Blatt. Nachrichten aus dem Fairen Handel über TransFair
#76/06-1999
FAVEZ, MAKERS, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, KARMA TO BURN, KID DYNAMITE, MARGINAL MAN / KEN INOUYE, MY HERO DIED TODAY, NINEWOOD, PEACOCKS, KEMURI, GLEN E. FRIEDMANN
#77/08-1999
LIAR, SABETH, STARMARKET, DROPKICK MURPHYS, NEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLE, HELLWORMS, AGENT ORANGE
#78/10-1999
BONGZILLA, METROSHIFTER, BUCKETHEAD, ERIC DROOKER, FRAU DOKTOR (nur in Print), KICK JONESES, MAN OR ASTROMAN?, Cold Beer Music Biertest mit Hot Water Music
#79/12-1999
JUDAS FACTOR, SUB CITY, MUMBLE & PEG, FIFTEEN, TESTIMONY, SOMETHING LIKE ELVIS, AVAIL, Konzerttourismus: Mein allerliebster Laden Vol. 1: Schlachthof Wiesbaden
#80/02-2000
TRIAL, GOOD RIDDANCE & SICK OF IT ALL, JETS TO BRAZIL, SCOTT „WINO“ WEINRICH, TRANS MEGETTI, THE YEAR OF THE OUR LORD, ZEN GUERILLA, FUGAZI, GARRISON, FU MANCHU
