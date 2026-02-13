Februar 13th, 2026

Durchsuchbare PDFs der Trusts #71 (1998) bis #80 (2000) online for free

Posted in news by Jan

Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #71 (1998) bis einschließlich Ausgabe #80 (2000) online.

Appearing u.a.: …Stunde X, Mike Watt,Tito & Tarantula, Rantanplan, Anarchist Academy, Guts Pie Earshot, Bob Mould, Rockbitch, Sepultura, Avail, Melt Banana, Swinging Utters, Rancid, Das Klown, Rocket From The Crypt, Teen Idols, At The Drive In, Hammerhai, Favez, Makers, The Dillinger Escape Plan, Kid Dynamite, Marginal Man / Ken Inouye, Glen E. Friedmann, New York Ska-Jazz Ensemble, Agent Orange, Bongzilla, Frau Doktor, Kick Joneses, Fifteen, Schlachthof Wiesbaden, Good Riddance & Sick Of It All, Jets To Brazil, Scott „Wino“ Weinrich, Zen Guerilla, Fugazi, Fu Manchu…

Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!

Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).

Wir werden mit dem PDF-Upload weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).

*
SOLD OUT
#71/08-1998
STUNDE XMIKE WATTKLINSMENLOONEY TUNESFRANK KOZIKLOGICAL NONSENSETITO & TARANTULAJordin IsipFlying High Across the Sky/ Endless Grind BerichteRANTANPLANTHE HELLACOPTERS
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*
SOLD OUT
# 72/10-1998:
ANARCHIST ACADEMYTROY BRUNOCOALESCEFEMALE TROUBLEGUTS PIE EARSHOTHEADCRASHKILLOUT TRASHBOB MOULDROCKBITCHSEPULTURADAVID SCOTT SINCLAR
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*
SOLD OUT
#73/12-1998
AVAILMELT BANANASWINGING UTTERSPENDIKELVACCINATION RECORDSCLAIRMELPunk 2000. Eine Nestbeschmutzung, Rancid, Vans Warped Tour `98 (alle nur in Print), SAINT JAMES INFIRMARYDAS KLOWN
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*
SOLD OUT
#74/02-1999
BOY SETS FIREEARTHLINGSSKOT OLSENSHAI HULUDNAMIBIA REISEBERICHTFLUCHTWEGDamp 2000 Reaktion auf Punk 2000 von Martin BüsserINDECISIONMAIN CONCEPTROCKET FROM THE CRYPT
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*
SOLD OUT
#75/04-1999
TEEN IDOLSABHINANDABLACKMAILPALEURHEBERRECHT, AT THE DRIVE INBRAIDCOUCH, HAMMERHAI, ABRAM SHALOM HIMELSTEIN, JAMIE SCHWESER (alle nur in Print),  THE SLACKERSWITH LOVE, Extra-Blatt. Nachrichten aus dem Fairen Handel über TransFair
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*
SOLD OUT
#76/06-1999
FAVEZMAKERSTHE DILLINGER ESCAPE PLAN, KARMA TO BURNKID DYNAMITEMARGINAL MAN / KEN INOUYEMY HERO DIED TODAYNINEWOODPEACOCKSKEMURIGLEN E. FRIEDMANN
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
#77/08-1999
LIARSABETHSTARMARKETDROPKICK MURPHYSNEW YORK SKA-JAZZ ENSEMBLEHELLWORMSAGENT ORANGE
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*
SOLD OUT
#78/10-1999
BONGZILLAMETROSHIFTERBUCKETHEADERIC DROOKER, FRAU DOKTOR (nur in Print), KICK JONESESMAN OR ASTROMAN?Cold Beer Music Biertest mit Hot Water Music
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*
SOLD OUT
#79/12-1999
JUDAS FACTORSUB CITYMUMBLE & PEGFIFTEENTESTIMONYSOMETHING LIKE ELVISAVAILKonzerttourismus: Mein allerliebster Laden Vol. 1: Schlachthof Wiesbaden
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*
SOLD OUT
#80/02-2000
TRIALGOOD RIDDANCE & SICK OF IT ALLJETS TO BRAZILSCOTT „WINO“ WEINRICHTRANS MEGETTITHE YEAR OF THE OUR LORDZEN GUERILLAFUGAZIGARRISONFU MANCHU
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

*

