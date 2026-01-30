Januar 30th, 2026

Anfangs dachte ich, dass wird so eine Aneinanderreihung von „lustigen“ Überbürokratiegeschichten, die gibt es auch, aber zum Glück nicht nur. Der Autor ist Journalist und betrachtet das Problem sozusagen von Außen. Es wäre vielleicht gut gewesen wenn er mit noch mehr Leuten von Innen gesprochen hätte. Aber gut. Neben einigen wirklich haarsträubenden Bürokratie auswüchsen, ist das Buch immer dann am besten, wenn Bernau erklärt, warum es soweit gekommen ist und weshalb wir jetzt da sind, wo wir sind. Vereinfacht gesagt ist es so, wie es der Professor für Ingenieurwissenschaften, Leidy Klotz, an der Universität von Virginia erleben musste als er mit seinem Sohn Lego spielte:

Die Brücke die sie bauten war schief, automatisch griff er nach einem weiteren Legostein, um das Problem zu beheben. Derweil hat sein Sohn das Problem gelöst, in dem er einen Legostein wegnahm. In vielen weiteren Experimenten stellte er fest, dass Menschen immer dazu neigen, eher etwas zuzufügen als wegzunehmen, um ein Problem zu lösen. Genauso läuft es in der Bürokratie und das schon lange und deshalb haben wir Überbürokratie. Zuerst wird erklärt was Bürokratie ist, das sie nicht grundsätzlich schlecht ist, aber eben immer mehr zum Problem wird, weil sie Sinnvolles verhindert und Reformen blockiert. Es wird erklärt, warum der Föderalismus eigentlich eingeführt wurde, aber warum Länder, Kommunen und der Bund einander blockieren – die linke Hand weiß nicht was die rechte Hand tut. Und dann kommt auch noch die EU dazu und ein generelles Misstrauen vom Staat gegenüber den Bürgern, Stichwort Paternalismus und Bevormundung. Das Dilemma, das der Schutz des einen, die Rechte des anderen beschneiden kann. Obendrauf kommt auch noch die Moral ins Spiel, dann werden die Gesetze oftmals noch schlechter, weil halt Menschen oft auch Egoisten sind. Und da jede Verwaltung aus Menschen besteht, geht es da eben auch menschlich zu und viele Beamte kennen keinen Zeit- sondern nur ein Fehlervermeidungsdruck. Gut wäre es auch wenn mehr Quereinsteiger in den Behörden arbeiten würden. Das die Digitalisierung nur schleppend vorankommt ist natürlich auch nicht hilfreich. Und am Ende dann einige Tipps – an Wirtschaft, Politik, Verwaltung und den Einzelnen – wie es in Zukunft vielleicht doch funktionieren kann. Gut beschreibt die Problematik die bekanntgewordene Aussage des ehemaligen Finanzministers Peer Steinbrück: «Eine alleinerziehende Frau, die einen pflegebedürftigen Vater hat, die hat Ansprüche auf ungefähr zehn bis zwölf Sozialleistungen, die von fünf verschiedenen Bundesministerien ausgehen, denen vier verschiedene Einkommensbegriffe zugrunde liegen, und sie ist angewiesen auf acht Bewilligungsstellen» Das Problem ist natürlich schon länger bekannt, es lässt sich aber nur sehr langsam lösen – wenn überhaupt. Denn oftmals sind mehr Gesetze eben keine Verbesserung, sondern nur neue Gesetze, hier ein auch ziemlich aussagekräftiges Zitat aus dem Buch: „Ein Team von Wissenschaftlern der Universität Oxford, der Industrieländerorganisation OECD und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat sich vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, die Klimagesetze der Welt besser zu verstehen. Aus 41 Ländern trugen die Beteiligten durchschnittlich jeweils rund 35 Regelungen zusammen, insgesamt 1500. Nur bei 63 ließ sich eine Senkung des Klimagas-Ausstoßes nachweisen. Die übrigen hätte man sich also offenbar sparen können, zum Beispiel auch die teure Förderung von Elektroautos.“ Es wäre gut wenn alle Beamten und Politiker das Buch mal lesen würden, noch besser wäre es, wenn sie dann auch alle in der Lage wären die Problematik zu ändern. Aber da es sich um Menschen handelt ist, wie wir wissen, das Verstehen das eine und das Umsetzen in Handlung das andere. Deshalb sehe ich hier keine große Chance, außer das man in Zukunft hoffentlich alles einfach digital erledigen kann. Bis das System mal gehackt wird…. Wer mit der Problematik vertraut ist, muss das nicht lesen, auch wenn es auf keinen Fall schadet, weil man, wie immer, auch neues dazu lernt. 175 Seiten, Klappbroschur, 18,00 Euro (dolf)

