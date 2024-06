Kreuzschmerzen adieu! – Kirchenkritische Karikaturen und Texte, Rolf Heinrich

Mai 28th, 2024

Posted in bücher by Dolf

Alibri Verlag, Postfach 100 391, 63703 Aschaffenburg, www.alibri.de

Der Karikaturist schreibt in seiner Einleitung: „Das Buch ist in erster Linie für diejenigen gedacht, die sich für die Thematik interessieren, aber aus welchen Gründen auch immer, noch nicht den richtigen Einstieg gefunden haben. Wie ich auch in den sozialen Medien festgestellt habe, ist bei vielen ein vages Grundwissen vorhanden, das es gilt, auf relativ einfache und gut verdauliche Weise zu ergänzen und Appetit auf mehr zu machen.“ Das gelingt dem Autor mit diesem Buch hervorragend und leicht verständlich.

Was aber natürlich auch bedeutet das Menschen die sich schon länger mit Religion beschäftigen oder schon längst aufgehört haben, sich damit zu beschäftigen, hier nichts wirklich neues erfahren können. Außer das man entweder wütend oder enttäuscht – oder natürlich beides – reagieren kann, wenn man – mal wieder – aufgefrischt bekommt was noch alles so im argen und unerledigt ist, obwohl es doch schon längst geklärt ist. Aber für Einsteiger ist es auf jeden Fall sehr umfassend und detailliert. Es geht um Religionsunterricht und dessen Stellung als freiwilliges Fach und wie schwer es sein kann sich davon abzumelden. Auch der sexuelle Missbrauch in der Kirche wird nicht ausgelassen. Wie es um die Kirche und ihr Vermögen steht, ist immer wieder interessant und das die Kirchen mit dem Geld gar nicht so viel gutes tun, wie viele immer denken, wird hier auch nochmal erklärt. Das Kirchen die Medien in der Vergangenheit für ihre Propaganda nutzen überrascht nicht weiter, das sie das aber heute nicht mehr so drauf haben, ist eigentlich gut für alle. Für jene die meinen hier in Deutschland sind Kirche und Staat getrennt wird hier nochmal der weite Weg zum säkularen Staat aufgezeichnet. Und auch mit der kirchlichen Moral ist es nicht weit her, bei genauer Betrachtung, selbst „Du sollst nicht töten“ ist nicht so gemeint wie es die meisten verstehen. Und wie es bei Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch und den Tieren aussieht wird hier deutlich beschrieben. Auch immer wieder „lustig“ der Gotteslästerungsparagraph 166 StGB – besonderes wenn man ihn unter Meinungsfreiheitsaspekten beleuchtet. Und die Evolution und andere Götter…., wie gesagt, allumfassend, super Einstieg, aber für „Profis“ wenig neues.

Die hier gezeigten Karikaturen sind ein Querschnitt aus den letzten 35 Jahren, Rolf Heinrich ist einer der profiliertesten kirchenkritischen Zeichner in Deutschland. Seine Karikaturen hier werden werden begleitet von Texten bekannter kirchenkritischer AktivistInnen (u.a. Karlheinz Deschner, David Farago, Carsten Frerk, Colin Goldner, Heiner Jestrabek, Rainer Ponitka, Gerhard Rampp, Gunnar Schedel, Michael Schmidt-Salomon, Wolf Steinberger, Achim Stößer und Rüdiger Weida), die den politischen Rahmen abstecken.

Das ist auf jeden Fall ein tolles Geschenk für Einsteiger oder natürlich auch für Fans von Rolf Heinrich. 128 Seiten, Gebunden, 16,00 Euro, (dolf)

Isbn 978-3-86569-386-0

[Trust # 225 April 2024]