Kochen ohne Knochen – Unsere besten veganen Punk-Rezepte, Uschi Herzer, Joachim Hiller

Hier die sechste Ausgabe des Ox-Kochbuchs, sozusagen ein Sampler mit den besten veganen Rezepten der vergangenen Jahre – das erste Buch erschien 1997. Nach einer kurzen Einleitung, in der das Autorenpaar erzählt wie es zu der Kochbuchreihe gekommen ist und warum sie vegan leben, gibt es einen Text „warum“ man vegan leben sollte, mit kurzen Erklärungen zu einigen Molkerei Produkten und wie diese durch vegane zu ersetzen sind. Danach zehn Tipps für eine gesunde vegane Ernährung von Nico Rittenaus, dies ist sehr knapp gehalten. Und dann geht es auch schon los mit den Rezepten.

Zuerst ein paar Klassiker (Aufstriche, Bratlinge, Saucen, etc.) dann Tapas (Falafel, Tortilla, usw.) weiter mit Suppen & Eintöpfe, Hauptgerichte, Salate, Süßes, Kuchen und am Ende ein Index. Sehr praktisch die Rückwärts suche, man hat eine bestimmte Zutat/Gemüse und weiß nicht was man daraus machen kann, hier werden einem Gerichte vorgeschlagen. Ansonsten haben die beiden einige der Gerichte abfotografiert, das lockert auf und es werden zu jedem Essen Musikempfehlungen abgegeben, also welche Punk-Musik dazu gehört wird. Das war ja in den anderen Büchern auch schon so und wird hier fortgesetzt.

Zu manchen der Rezepte erzählt das Autorenduo einiges, wie sie es kennenlernten oder vor allem wo. Dann gibt es jedes mal eine Zutatenliste in der Übersicht und dann eine verständliche Schritt für Schritt Beschreibung wie die Speise zubereitet wird. Wer die anderen Bücher bereits hat, kann wahrscheinlich auf dieses verzichten, auch wenn es natürlich eine sehr gute kompakte Übersicht über lecker vegane Gerichte ist. Und für Einsteiger ist das Ding super, weil sich hier erst mal alles findet was man an Wissen fürs vegane Kochen benötigt. Wie bei Kochbüchern üblich, wird sich erst in der Küche zeigen was es am Ende taugt. Da aber die anderen Kochbücher prima funktionieren, ist davon auszugehen das es hier genauso ist. 191 Seiten, Taschenbuch, 14,00 Euro (dolf)

