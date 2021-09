Der unangepasste Mensch – Unser Psyche und die blinden Flecken der Evolution, Martin Brüne

September 22nd, 2021

Posted in bücher by Dolf

Klett-Cotta, Rotebuehlstr. 77, 70178 Stuttgart, www.klett-cotta.de

Seit gut 300.000 Jahren entwickelt sich der Mensch und die Evolution arbeitet immer weiter ohne dabei den ein oder anderen Makel zu beheben. Der Autor beschreibt was sich so alles getan hat und was das stammesgeschichtliche Erbe bis heute mit uns gemacht hat. Dummerweise werden wir immer noch krank und altern auch noch, da könnte man meinen das die Evolution das auch mal „abschalten“ könnte. Aber da die Evolution keine wirklichen Ziele (außer vielleicht das weitergeben der Gene) kennt, ist es leider so, das wir eher unzureichend an unser Umwelt angepasst sind. Von den ganzen anderen menschlichen Fehlern mal ganz abgesehen.

Der Autor ist Professor für Psychiatrie an der Ruhr-Universität Bochum, einer seiner fachlichen Schwerpunkte liegt in der Erforschung der evolutionären Ursachen von psychischen Erkrankungen. Das muss man wissen um zu verstehen warum sich der Text zum Ende hin immer mehr weg vom eigentlich Thema bewegt – nicht das dies nicht auch lesenswert und interessant wäre, aber es ist für den Laien – wie mich – dann doch hin und wieder zu detailliert und eben zu sehr fokussiert auf die Problematik von verschiedenen psychischen Störungen. Ein Grund das Buch wegzulegen ist dies sicher nicht, aber es soll hier nicht unerwähnt bleiben.

Wer sich schon länger mit der Thematik Evolution und Mensch und den verschiedenen Zusammenhängen beschäftigt hat, wird hier nichts substantiell neues erfahren. Für LeserInnen die das aber noch nicht getan haben bietet, zumindest der erste Teil vom Buch, eine tolle und verständlich geschriebene Reise von den Anfängen der Menschheit bis in die Gegenwart. So das in Zukunft viel besser verstanden werden kann warum es so wichtig ist, wie man sich ernährt, bewegt und in sozialen Umfeldern wohl fühlt. Das der Mensch sich oftmals überschätzt und viel mehr unterbewusst gesteuert wird, als es seinem Verstand lieb sein dürfte wird auch hier nochmal klar erklärt. Es ist ein Sachbuch, aber auch mit interessanten Geschichten gespickt, so das es, bis auf die oben bereits erwähnten Teile immer gut lesbar bleibt. Auch unser Verhältnis zu den anderen Lebewesen, den Tieren, wird genau beleuchtet und mit der evolutionären Brille betrachtet, dabei kommt einiges mehr und weniger erstaunliches zu Tage. Der Autor greift sehr viele Themen auf und leistet somit einen Beitrag zu einem umfassenden Verständnis vom Menschsein beziehungsweise wie Mensch eben nicht sein sollte. So was kann man immer gut lesen, im günstigsten Fall führen die neuen Einsichten zu einer Änderung im Verhaltensmuster, denn der Autor verzichtet auf kluge Ratschläge so das die Leserschaft selbst drauf kommen kann. Eigentlich ein Wunder das hier auf der Welt noch alles so läuft wie es läuft, wenn man bedenkt was den Körper oder die Psyche mal sehr schnell aus der Bahn werfen kann. Oder wenn man die Entwicklungsgeschwindigkeit der beiden letzten Jahrzehnte betrachtet und sich ansieht was für eine Schnecke die Evolution ist und was das noch mit den Menschen machen könnte – weil er evolutionär einfach nicht mithalten kann. Wenn ich mich nicht täusche taucht im Buch nie „Paläo“ auf, zumindest nicht sehr häufig, obwohl das eigentlich genau das Thema ist, aber vielleicht hat er, weil der Begriff heutzutage von Hinz und Kunz benutzt wird, darauf verzichtet …. aber das ist Spekulation. Eine hundertprozentige Empfehlung kann ich aus oben genannten Gründen nicht geben, aber das sollte niemanden davon abhalten das Buch zu lesen. 383 Seiten, gebunden, 24,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3608964189

[Trust # 209 August 2021]