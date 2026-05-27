Mai 27th, 2026

Posted in bücher by Dolf

Berlin Verlag/Piper, Damaschkestraße 4, 10711 Berlin, www.piper.de

Die Autorin ist Filmemacherin und Journalistin, ihre Eltern kamen als Gastarbeiter aus der Türkei nach Berlin, genauer ins Neuköllner Rollbergviertel, wo Balci aufgewachsen ist, sie arbeitet heute als Integrationsbeauftragte. Mir war nicht ganz klar das es sich hier auch um eine „Coming of Age“ Erzählung handelt, ich dachte vielmehr sie beleuchtet nur die Auswirkungen des reaktionären Islams der sich seit Jahren immer mehr und mehr vor Ort ausgebreitet hat (und nicht nur dort!). Nun denn, es kam immer auf meine Stimmung an, wollte ich unterhalten und zerstreut werden oder spät Nachts noch was unanstrengendes Lesen, waren die Geschichten ihrer Kindheit und Jugend immer gern gesehen.

War ich aber wissensdurstig und auf der Suche nach Fakten zum Thema, haben mich genau die gleichen Geschichten nicht unterhalten und „lernen“ kann man davon sowieso nicht so viel. Wenn sie dann über die Problematik mit den arabischen Großfamilien und den anderen orthodoxen Islamisten schreibt, ist es erschütternd, aber auch nicht wirklich neu. Da gab es schon tiefgründigere Analysen. Aber das hier ist eben was anderes, es geht eben nicht nur um die Problematik mit den rückständigen Religiösen, sondern es geht auch um ihre Familie, ihre Freunde und ihren Werdegang. Und da sind natürlich einige tolle Geschichten dabei, denn sie hatte mit Sicherheit alles andere als eine langweilige Kindheit und Jugend. Es ist eben eine Mischung, wo es auch immer wieder um die Unterdrückung und die Verweigerung von Selbstbestimmung von Frauen geht. Um die Macht der Imame und Hassprediger, den damit oftmals einhergehenden Judenhass und wie auch einige der Freunde aus dem Viertel im Drogen- oder Kriminellenmileu auf der Strecke bleiben. „Ihre Sinti Familie“, nämlich die ihres damaligen Freunds wird auch thematisiert und dient als Anlass ein wenig in die Sinti und Roma Thematik einzutauchen. Was sich auch wie ein roter Faden durch das Buch zieht ist ihre Liebe zu der Heimat Deutschland und ihrer Stadt beziehungsweise dem Viertel. Damit einhergehend preist sie auch die in der deutschen Verfassung garantierten Werte: Menschenwürde, Gleichberechtigung und freie Entfaltung der Persönlichkeit. Diese waren für lange Zeit unbestreitbar, heute sieht die Autorin sie bedroht – durch den sich immer mehr ausbreitenden politischen Islam. Im Gegensatz zu anderen Autoren hat sie diese Entwicklung vor Ort und selbst miterlebt, dadurch ist ihre Erzählung natürlich deutlich authentischer als andere Bücher wo die Schreibenden oftmals weit vom Geschehen aufgewachsen sind. Ich bin etwas hin und her gerissen von dem Buch, generell natürlich prima und sympathische Autorin, andererseits sind so „Coming of Age“ Texte nicht unbedingt mein Ding, wenn man sich was anderes erwartet hat. Also, wer auf diese Art von Schreibe steht ist hier völlig richtig aufgehoben und kann dazu auch noch lernen was im dortigen Kiez und auch anderswo im Land falsch läuft und wie lange das schon so ist. Dennoch ist die Autorin optimistisch das es noch nicht zu spät ist, bleibt zu hoffen das sie recht behält. 320 Seiten, Gebunden, 24,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3827015259

[Trust # 237 April 2026]