From Asia with Love – Vegetarische Asien-Rezepte für jeden Tag, Hetty McKinnon

Hetty McKinnon ist eine bekannte Kochbuchautorin, neben den mittlerweile vier erschienen Büchern ist sie auch noch Herausgeberin des Food-Magazins Peddler und außerdem hostet sie dessen Podcast „The House of Specials“ und Köchin ist sie natürlich auch noch. Die Fotos im Buch sind alle von ihr, was ziemlich sympathisch ist, authentisch wirkt und dennoch professionell aussieht. Dies erklärt sie in einer kurzen Begründung. Danach dann eine längere Einleitung zu ihrer Geschichte und was kochen für eine schöne kulturelle Verbindung ist (die Autorin ist in Australien als Kind zweier aus China migrierter zu Welt gekommen und aufgewachsen, lebt jetzt in Brooklyn).

Außerdem gibt es noch eine Einweisung was man am besten in einer „asiatischen Vorratskammer“ an Zutaten zuhause haben soll. Das ist interessant und lehrreich. Dann geht es über die Zubereitung von Chili-und Ingwer-Frühlingszwiebelöl zu veganer Fischsauce. Nach der Vorstellung verschiedener asiatischer Blattgemüse befinden wir uns eigentlich schon mitten drin im Kochbuch. Frühstück, Nudeln, Reisgerichte, Salate und zuallerletzt die Nachtische im Form von Süßspeisen. Beim durchblättern bekommt man den Eindruck das alles prima erklärt ist, somit umsetzbar. Wie bei den meisten Kochbüchern wird sich die wahre Qualität erst dann zeigen, wenn es in der Küche landet und eine Zeit lang in Gebrauch ist. Mal sehen ob es dieser, auch für den Kaffeetisch gut zu gebrauchender Brocken (fast 1,5 kg), dorthin schafft. Kann auch gut sein das nicht. Aber wenn man auf der Suche nach einem umfangreichen asiatisch-vegetarischen Kochbuch ist, wird man hier fündig. Die Geschichten aus der Kindheit mit Frühstücksfleisch und anderen toten Tieren empfand ich hier eher störend, auch wenn sie sich sicherlich genau so zugetragen haben. 255 Seiten, gebunden, 35,00 Euro (dolf)

