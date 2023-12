Fiese Bilder – Alles-paletti-Cartoons (Hrsg. Wolfgang Kleinert, Dieter Schwalm)

November 29th, 2023

Posted in bücher by Dolf

Lappan, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Auf dem Cover gibt es einen Cartoon von Oli Hilbring der schon andeutet wohin die humorvolle Reise geht: Während drei Menschen mit Sekt anstoßen und einer davon sagt: „Chef, Martin ist jetzt ganz offiziell Martina“ lächelt der Chef freundlich und denkt sich: „Oh, da muss ich ja das Gehalt kürzen.“ Es gibt und gab ja immer Leute die Humor, oder zumindest bestimmen, am liebsten verbieten lassen wollen. Die werden hier an einigen Cartoons zu knabbern haben, aber so wie der eine Teil der Gesellschaft unsägliche Teile der Gesellschaft aushalten muss, ist es eben auch andersrum – ob das nun gefällt oder nicht.

Und so ist auch auch dieser Band gefüllt mit dem besten was die deutsche Cartoon- und Karikaturistenszene zu bieten hat. Voll mit politischer Satire und schwarzem Humor das sich die Balken biegen. Hier findet man mal eine Pause von der Mulitkrisensituation, auch wenn mehr oder weniger ständig darauf hingewiesen wird. Über 70 der besten und bekanntesten deutschen ZeichnerInnen sind hier versammelt und machen für eine kurze Zeit das Leben, zumindest ein wenig, erträglicher. Man könnte jetzt ein tolles Beispiel nach dem anderen zitieren, aber bei 160 Seiten fällt das nicht leicht, also lassen wir es gleich (na gut, bitte: „Wirklich smarte Geräte 1. Smartes Auto – verweigert den Start, wenn das Ziel auch mit Fahrrad zu erreichen ist. 2. Smarter Kühlschrank – bleibt zu, wenn du zuviel gegessen hast. 3. Smarter TV – Geht aus, wenn das Programm zu blöd ist…“ ). Wer Cartoons und Karikaturen liebt wird hier voll auf seine Kosten kommen – weil eben nicht alles paletti ist – und es eigentlich nur hilft das ganze mit Humor zu betrachten. Und dann noch zu einem nicht zu schlagenden Preis, was will man mehr. Schönes Format (19.4 x 1.5 x 24 cm ), durchgehend farbig, gönn dir, bringt Spaß. 160 Seiten, Paperback, 12,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830336587

[Trust # 222 Oktober 2023]