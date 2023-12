Der Elektronische Spiegel – Menschliches Denken und künstliche Intelligenz, Manuela Lenzen

November 29th, 2023

Posted in bücher by Dolf

C.H. Beck, Wilhelmstraße 9, 80801 München, www.beck.de

Irgendwie liest sich das Buch wie ein nimmer enden wollender Zeitschriftenartikel über verschiedenste Aspekte der künstlichen Intelligenz. Der erste Satz auf der Rückseite beschreibt um was es in dem Buch geht: „Der elektronische Spiegel handelt von dem Abenteuer, Intelligenz zu verstehen, indem man sie nachbaut.“ Oder anders gesagt, die Autorin beschäftigt sich all umfänglich, so gut das eben zu diesem Zeitpunkt geht, mit allem möglichen zum Thema. Das klingt jetzt etwas oberflächlich, ist aber nicht so gemeint. Viel mehr fällt es schwer hier eine vernünftige Zusammenfassung zu schreiben, weil es eben so viele Themen sind die von ihr bearbeitet und mitgedacht werden.

Es ist auf jeden Fall eine interessante Reise durch verschiedene Forschungsfelder, die man aber verknüpft denken muss – „Psychologie, Neurowissenschaften, Biologie, Philosophie und KI-Forschung.“ Es geht um so spannende Themen wie man den Maschinen beibringen kann – ähnlich wie bei Babys – sich ihr Wissen selbst beizubringen. Oder was als Grundlage von KI-Wissen dienen sollte, denn hier kann noch sehr viel schief gehen. Spielt es eine Rolle ob und welchen Körper Intelligenz hat? Müssen Algorithmen, so wie das Gehirn, schlafen um besser zu lernen? Werden Maschinen jemals Moral können? Um nur ein paar der vielen Themen zu benennen. Man muss schon eher interessiert sein an der ganzen Angelegenheit, weil sonst ist das irgendwie – eben wie ein zu langer Artikel. Aber dennoch, es ist nie langweilig, weil die Autorin mit massig Forschenden spricht und auch immer wieder anschauliche Beispiele bringt. Und, soviel steht fest: Keiner weiß genau wo die Reise mit der KI hingeht, auch weil wir noch viel zu wenig über unsere eigene Intelligenz wissen. Deshalb ist es umso wichtiger das sich die Politik und Forschung unter ethischen Aspekten jetzt damit beschäftigt – auch wenn es so kommen wird, wie meist bisher. Der Mensch und der Kapitalismus wird es mal wieder versauen, aber vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Es ist auch so, das die KI noch nicht so weit ist, das sie gleich morgen alles übernehmen kann. Es kann dauern, oder auch schneller gehen. Insofern kann man das Buch gut lesen um auf dem laufenden zu sein. Oder man wartet einfach ab und sieht dann was als nächstes geschieht. Wahrscheinlich werden wir das noch mitbekommen. Derweil kann das Buch helfen ein wenig darauf vorbereitet zu werden. Hier abschließend noch ein Zitat vom Ende des Buchs: „Mit einem genaueren Blick in den bzw. in die vielen elektronischen Spiegel können wir uns von einem falschen Bild der Intelligenz befreien und lernen, die künstlichen Systeme realistischer einzuschätzen. Das bedeutet nicht, sie für schlecht, unbrauchbar oder unnötig zu halten, dies wäre angesichts der Erfolge dieser Technik eine unangemessene Perspektive. Es geht darum, ihre Stärken zu nutzen und ihre Schwächen zu verstehen und zu berücksichtigen.“ 269 Seiten, Paperback, 20,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3406792083

[Trust # 222 Oktober 2023]