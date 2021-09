Female Choice – Vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation, Meike Stoverock

September 22nd, 2021

Posted in bücher by Dolf

Tropen/Klett-Cotta, Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart, www.tropen.de

Vereinfacht gesagt, vertritt die Autorin den Standpunkt das mit der Sesshaftwerdung der Menschen vor ca. 10.000 Jahren das bis dahin geltende System von „Female Choice“ (also das immer das Weibchen sich den Sexualpartner aussucht, dies ist bei den allermeisten Tiere bis heute so) beendet wurde und die Männer durch den Aufbau hierarchischer Strukturen sich jetzt die Frauen aussuchen. Und die Frauen, seitdem, sowieso nichts mehr zu melden haben, weil sie aus der Öffentlichkeit ins private Heim verdrängt wurden.

Das sich dies aber mit Einführung der Pille vor ungefähr 50 Jahren sowie dem dazugehörigen Protest der Frauen gegen Unterdrückung und für Gleichberechtigung grade wieder ändert und deshalb viele Männer damit nicht umgehen können. Die welche das am wenigsten können drehen dann gleich total durch und werden Incels (Involuntary celebates, also unfreiwilliges Zölibat). Ob es sich hierbei jetzt bei der sexuellen Selektion um eine schlüssige Theorie der evolutionären Psychologie handelt, oder aber, wie die Gegner aus den Sozialwissenschaften behaupten, es schlichter und falscher Biologismus ist – das sollen die ExpertInnen verhandeln.

Viel wichtiger, was ist für den Lesenden hier zu finden, sehr viel Information, das steht fest. Zuviel um hier alles zu besprechen, aber auf jeden Fall viele gute Gedanken die meist auch schlüssig sein könnten – aber das weiß der Laie natürlich nicht und vielleicht weiß es auch sonst niemand und alle vermuten bloß. Geschlecht, Gender, Männer, Frauen, es sind komplizierte Verhältnisse und Stoverock bringt ihr Licht ins Dunkel. Beziehungsweise betrachtet die Situation eben nicht durch eine männlich Brille. Sie erklärt den „Sexuellen Konflikt“ (vereinfacht gesagt wollen Männer viel mehr Sex als Frauen, weil für sie die Fortpflanzung deutlich weniger anspruchsvoll ist) und die daraus mögliche resultierende Gewalt bei Männern und das Gewalt – für die entsprechenden Männer – auch tatsächlich eine Lösung ist. Stoverock taucht tief ein in die Geschichte der Menschen, vom Nomaden zum Bauern und wie Besitz, der plötzlich angehäuft werden kann, die Menschen verändert. Die Entstehung des monogamen, bzw. von ihr neu benannte monogynen, Konzepts wird beleuchtet und natürlich auch erklärt das es evolutionär gesehen völliger Quatsch ist. Religion kommt ins Spiel, die natürlich auch nur von Männern gemacht wird und die Frauen deshalb auch dort das Nachsehen haben. Abtreibung, Pornographie, Prostitution – alles hier mit dabei und wird mit klarer Stimme befürwortet und dies auch begründet. Im fünften und letzten Oberkapitel „Eine neue Zivilisation“ träumt die Autorin dann davon wie es in Zukunft sein könnte und was dafür alles geschehen müsste. Vieles davon erträumen sich so manche schon seit Jahrzehnten… Sexuelles Erwachen, raus aus der verlogenen romantischen Paarbeziehung, Sex für alle, Eliminierung aller Religionen aus der Öffentlichkeit und natürlich das kapitalistische Problem wird auch, zurecht, angeprangert. Viele der Forderungen sind wünschenswert aber aus den von der Autorin selbst beschriebenen Gründen wohl, wenn überhaupt, dann erst in sehr weiter Ferne erreichbar. Mit einigen Thesen und Behauptungen hat sie auch einfach nicht recht, oder man kann zumindest gut drüber streiten. Wer, zum Beispiel, legt denn fest, was die sogenannten „Alpha-Männchen“ auszeichnet und will wirklich jede Frau, genau so ein Exemplar abbekommen? Aber die ganzen ungeklärten Fragen können wir hier nicht klären, im Netz wird gesagt das während der Arbeit zum Buch ihre Ehe gescheitert ist, vielleicht ist dies hier auch ein Versuch das zu verarbeiten? Spekulation… die anderen überlassen werden kann. Für mich hat es sich gelohnt das Buch zu lesen, weil es mal ein paar andere spannende und unterhaltende Sichtweisen gab, vieles zum Thema Religion und Kapitalismus ist nicht neu, aber stört hier überhaupt nicht. Das sagte ich schon, lest das Buch, wenn ihr wollt, und bildet euch eine eigene Meinung. 352 Seiten, gebunden, 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3608504804

[Trust # 209 August 2021}