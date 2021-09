Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl – Eine Liebeserklärung an die Wissenschaft, Florian Aigner

September 22nd, 2021

Auf dem Titel steht außerdem noch „100% frei von Unsinn, Aberglauben und Fake News“, was eigentlich logisch ist. Aber gut. Der Autor ist Physiker und Wissenschaftspublizist, in diesem Buch erklärt er vor allem warum wir uns auf sie verlassen können, was sie überhaupt ist, was man sicher weiß und was man nur vermuten kann. Dies erklärt wiederum weshalb es nur logisch ist sich auf sie zu verlassen, obwohl sie sich ständig verändert. Denn, auch die Wissenschaft muss erkenntnisoffen sein und bleiben und wenn man dies verstanden hat, braucht man sich auch nicht darüber zu wundern wenn sich was ändert.

„Wissenschaft ist keine Sammlung perfekter Wahrheiten, sondern ein ständig wachsendes Netz aus unzähligen Argumenten, die einander Halt verleihen – und ein großes, menscheitsumspannendes Gemeinschaftsprojekt.“

Das es natürlich auch in der Wissenschaft Menschen gibt die betrügen oder sich schlicht Fehler (auch Denkfehler) einschleichen können wird hier nicht unter den Teppich gekehrt. Manchmal kommt man sich beim lesen vor, als ob man einen Auffrischungskurs in Mathematik und Physik belegt hat, so ins Detail geht Florian Aigner ohne dabei ins akademische abzurutschen. Obwohl in einigen Bereichen das nur knapp gelungen ist. Der Großteil des Buches macht aber Spaß, weil der Autor in der Lage ist seine überzeugte Liebe zur Wissenschaft in klarer Sprache rüberzubringen. Anhand vieler geschichtlicher Beispiele und spektakulärer Entdeckungen wird dem Leser nochmal nahegebracht wie Wissenschaft entstanden ist und funktioniert, ebenso, wo sie an Grenzen stößt. Und er entlarvt, mit Hilfe der Wissenschaft, den Unsinn und die „Fake News“ die es auch heute immer noch massenhaft gibt. Denn: Leute die Unsinn verbreiten haben eben nicht recht, auch nicht ein kleines bisschen. Und ein Kompromiss zwischen Wahrheit und verrücktem Unsinn ist und bleibt immer noch verrückter Unsinn. Natürlich erklärt er auch warum einige der unsinnigsten Glaubenslehren (Religion, Globuli, Scheibenerde, etc.) eben nur das sind – unsinnige Glaubenslehren. Das gelingt ihm immer gut. Wenn man wollte könnte man natürlich über Axiome und warum deren Anwendung in der Mathematik immer zu den entsprechenden Ergebnissen führen muss diskutieren, aber das muss man natürlich nicht und würde an dieser Stelle auch zu weit führen. Ansonsten ist nichts am Inhalt dieses Buches auszusetzen. Denn es ist auch nicht stumpf „wissenschaftsgläubig“ sondern es wird auch dargelegt wann und warum man durchaus auch mal intuitiv aus einem Bauchgefühl heraus handeln kann und sollte. Wichtig auch das hier vermittelt wird, das man Expertenmeinungen durchaus ernst nehmen sollte, aber eine Garantie für die absolute Wahrheit liefern sie nicht. Denn, es sind ja immer nur Menschen und auch Nobelpreisträger können sich ohne Probleme verrennen und dann braucht man auch die nicht mehr ernst nehmen. Florian Aigner ist überzeugt, das merkt man hier und es ist eine gute Überzeugung. „Wer zwischen Gefühl und Wissenschaft einen Widerspruch sieht, dem fehlt es vielleicht an beidem.“ 255 Seiten, gebunden, 24,00 Euro (dolf)

