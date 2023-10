Die Unfassbare Vielfalt des Seins – Jenseits menschlicher Intelligenz, James Bridle

September 30th, 2023

Hier nimmt uns der Autor mit auf eine „..Reise von einem Ort zum anderen umfasste Gibbons, Elefanten, Riesenmammutbäume und Schleimpilze, neuronale Netze, nicht-binäre Computer, Satelliten und selbstfahrende Autos, das I Ging, die Musik von John Cage und joikende Samen, neue Formen antiker Demokratie und Herden GPS-gestützter Antilopen. Die Welt ist ein Computer aus Krabben, der auf allen Ebenen unendlich verwoben ist und aus voller Kehle das Lied seines eigenen Werdens singt. Der einzige Weg vorwärts ist ein gemeinsamer.“ Wie man sich denken kann wird einem hier also einiges geboten, aber der Reihe nach. Das Buch erschien 2022 unter dem Titel „Ways of Being. Beyond Human Intelligence“ und liegt jetzt als deutsche Übersetzung vor.

Nach einer Einleitung folgen neun Kapitel und dann der Schluss – ist jetzt keine große Überraschung. Die Kapitel haben Titel wie: „Anders denken“, „Wood Wide Web“, „Sehen wie ein Planet“, „Nicht-binäre Maschinen“, „Solidarität“, „Das Internet der Tiere“. Im Kern geht es dem Autor wohl darum dem Menschen klar zu machen das wir nicht die Spitze der Evolution sind, sondern mit allen anderen Lebewesen hier auf der Erde zusammenleben (müssen). Und das wir anerkennen müssen, das es eben nicht nur die menschliche Intelligenz gibt, sondern viele andere die wir einfach nicht lesen können. Vom Klappentext: „Durch eine Überbewertung unserer eigenen menschlichen Intelligenz haben wir uns von anderen Existenzweisen derart abgekoppelt, dass wir in die akute Misere der zunehmenden Zerstörung unseres Planeten geraten sind. Schuld daran sind unsere gängigen Vorstellungen von Intelligenz und Technologie: Die fortschrittlichsten Maschinen und ambitioniertesten Unternehmungen sind sowohl vom Egoismus unserer Spezies als auch von einer auf Profit und Extraktion ausgerichteten Denkweise tief geprägt.“ Da hat er auf jeden Fall recht. Sowieso hat der Mann mit sehr vielem recht, was er schreibt und denkt – da er ja auch Künstler ist, merkt man dann, wenn es ein wenig zu kreativ oder spirituell wird, aber es ist nie so schlimm, das es nicht auszuhalten ist, sondern das passt schon noch. Er erzählt viele Geschichten warum die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ständig beweisen das wir nicht die einzig intelligenten Lebewesen hier sind. Und warum es wichtig ist, das wir das erkennen und auch umsetzen. Es gibt hier wieder mal so viele schöne Geschichten das ich erst gar nicht anfangen will die ein oder andere aufzuzählen, sie sind es alle wert gelesen zu werden. Besonders spannend natürlich wenn es um künstliche Intelligenz und deren Entwicklung beziehungsweise unserer Umgang damit geht. Denn es wird sich die Frage stellen ob wir die Intelligenz von Maschinen anerkennen und wahrscheinlich ist es auch nur eine Frage der Zeit. Dummerweise erklärt Bridle hier den Lesern eigentlich auch wieder eine neue „Kränkung der Menschheit“, die zwar rational nachvollziehbar, für manche, ist, aber für die meisten eben nicht zu akzeptieren. Deshalb ist zu befürchten das es jetzt einfach zu spät ist, aber es wäre schön wenn James Bridle mit diesem Buch noch ein paar Menschen erreichen könnte die dann auch mal anfangen sich selbst zu reflektieren. Denn: „Wir glauben, die Welt zu erforschen doch in Wirklichkeit machen wir nur die Grenzen unseres eigenen Denkens deutlich, die sich in unseren Logbüchern und Messinstrumente manifestieren. Die Wahrheit ist immer fremder, lebendiger und umfassender als alles, was wir berechnen können.“ Wir müssen auch erkennen das wir niemals alles wissen können und zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht viel wissen oder oftmals auch nur glauben zu wissen. Ich weiß aber das es eine Freude war das Buch zu lesen und deshalb kann ich das auch nur empfehlen. 432 Seiten, gebunden, 29,00 Euro (dolf)

