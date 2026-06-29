Durchsuchbare PDFs der Trusts #91 (2001) bis #100 (2003) online for free
Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #91 (2001) bis einschließlich Ausgabe #100 (2003) online.
Appearing u.a.: …Foetus, Dialhouse, The Notwist, Alkaline Trio, …And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Mars Volta, Bob Log III, Sonic Youth, Girls Against Boys, Isis, Beatsteaks, Melt Banana, D. R. I., Düsenjäger, Alex Newport, No Means No, Mike Watt,La Par Force, Mighty Mighty Bosstones, Smoke Blow, Common Rider, Craving, Petrograd…
Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!
Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).
Wir werden mit dem PDF-Upload weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).
*
SOLD OUT
# 91/12-2001
FOETUS, MINUS, GENUA BERICHT, ROBOCOP KRAUS, HILLSIDETOURBERICHT UK, KOLUMNEN
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
# 92/02-2002
BENGUELA, DIALHOUSE, Philippinen DIY HC/Punk Szenereport, NATHANIEL GREEN, THE NOTWIST, RUINS, SPIDERVIRUS,ALKALINE TRIO
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
# 93/04-2002
BLACK REBEL MOTOR CYLCE CLUB, ICARUS LINE, …AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD, THE GHOST, PELZIG/PLAN, FIREWATER, MARS VOLTA, KOLUMNEN
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
#94/06-2002
DILLINGER FOUR, AINA, FAVEZ, BOTANICA, BOB LOG III, BURST, ASTRÖM, Lets go sidewalk surfin. The History of Skaterock Part 1, KRISTOFER & HIDDEN TRUCK (nur in Print), SONIC YOUTH
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
#95/08-2002
GIRLS AGAINST BOYS, HISSYFITS, RADIO 4, LIARS (beide nur in Print), ISIS, GRUBBS, Skateboard Dancin. The History of Skaterock Part II: The 70ies, RETISONIC, LONELY KINGS
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
#96/10-2002
ERASE ERRATA, ONE DIMENSIONAL MAN, BEATSTEAKS, GARRISON, GOMEZ, LOS DE ABAJO, MCLUSKY, MELT BANANA, RIVAL SCHOOLS
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
#97/12-2002
ENDEARMENT, NATION BLUE, D. R. I., PAINT THE TOWN RED, DÜSENJÄGER, PRETTY GIRLS MAKE GRAVES, Skateboarding Is Punkrock. The History Of Skaterock Part III, BLACK HEART PROCESSION, SCHNEIDER TM
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
#98/01-2003
J MASCIS, MOONLIGHTERS, ALEX NEWPORT, NOMEANSNO, GOOD LIFE, JAMES PLOTKIN, BIG LAZY
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
#99/03-2003
RACHAEL GORDON, MIKE WATT, MINION, LA PAR FORCE, The Thrasher Tapes. The History Of Skaterock Part IV, MIGHTY MIGHTY BOSSTONES, SMOKE BLOW, COMMON RIDER
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
*
SOLD OUT
#100/06-2003
CULT OF LUNA, ISOLATION YEARS, Gastkolumnen ex-Trustlerinnen, PILATES, REVEREND BILLY, CRAVING, PETROGRAD
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF