Durchsuchbare PDFs der Trusts #81 (2000) bis #90 (2001) online for free
Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #81 (2000) bis einschließlich Ausgabe #90 (2001) online.
Appearing u.a.: …The Make Up, Motorpsycho, Yage, Mörser, L7, Snuff, International Noise Conspiracy, The Zeros, 01. Mai 87, Spazz, What Happens Next, Pitchshifter, Snapcase, J Masics, Calexico, Kill Your Idols, J Church, Boxhamsters, Songs Of Zarathustra, Sunny Day Real Estate, Tuxedomoon, Tu Do Hospital, Saccharine Trust, Jon Savage, Anfall, Your Choice Records, White Flag, Goldene Zitronen…
Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!
Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).
Wir werden mit dem PDF-Upload weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).
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SOLD OUT
#81/04-2000
THE MAKE UP, MOTORPSYCHO, YAGE, NRA, ERIC MINGUS, INTERNETPLATTENSAMMELN
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#82/06-2000
CHRIS PAPA, BOTCH, MÖRSER, L7, SNUFF, SANDY DILLON, COMBAT WOUND VETERAN, MARK RYDEN
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#83/08-2000
INTERNATIONAL NOISE CONSPIRACY, MURDER CITY DEVILS, ZEROS, SNITCH, 01. MAI 87, BAMBI DAVIDSON , FARSIDE, SPAZZ, WHAT HAPPENS NEXT, NUERNBERG SPEZIAL, THE FLAMINGO MASSACRES, THE ROBOCOP KRAUS, SKY PROMISES RAIN (alle 3 nur in Print)
KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#84/10-2000
BURNING AIRLINES, DISMEMBERMENT PLAN, AS FRIENDS RUST, GRNDNTNL BRNDS, Tourbericht Soleil Noir & Cobra Gang, PITCHSHIFTER
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SOLD OUT
#85/12-2000
DROWNING MAN (nur in Print), SOULMATE, SNAPCASE (nur in Print), GAZA STRIPPERS, ENFOLD, J MASICS, CALEXICO
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SOLD OUT
#86/02-2001
BAFFDECKS, MARDI GRAS.BB, KILL YOUR IDOLS, J CHURCH, BRASSY, KOLUMNE DOLF, KOLUMNE STONE, BOXHAMSTERS (nur in Print), CAVE IN, EC80ER (nur in Print), GREEN APPLE SEA, PIG DESTROYER, THE WEAKERTHANS, THE WOGGLES, Hot Water Music USA- Tourbericht
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SOLD OUT
#87/04-2001
SONGS OF ZARATHUSTRA, SUNNY DAY REAL ESTATE, STRIKE ANYWHERE, THE EXPLOSION, Q AND NOT U, SPITFIRE, TANGER, TUXEDOMOON, END ON END
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SOLD OUT
# 88/06-2001
KOLUMNE STONE, KOLUMNE DOLF, TU DO HOSPITAL, MELVINS, …und Bob Dylan wird 60 Trust Rückblick Teil 1, SACCHARINE TRUST, PYLON, DEAD KENNEDYS
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SOLD OUT
# 89/08-2001
JON SAVAGE, RENO KID, ANFALL, 4 Jahres Rückblick die Zweite, EDGE OF QUARREL, YOUR CHOICE RECORDS, JUNO, KOLUMNEN
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SOLD OUT
# 90/10-2001
WHITE FLAG, DURANGO 95, DAWNCORE, UNITAS, PLEASURE FOREVER, GOLDENE ZITRONEN, KOLUMNEN
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