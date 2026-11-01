Durchsuchbare PDFs der Trusts #111 (2005) bis #120 (2006) online for free
Ab sofort sind auch durchsuchbare PDFs von unseren längst ausverkauften Ausgaben #111 (2005) bis einschließlich Ausgabe #120 (2006) online.
Appearing u.a.: …Blurr Fanzine/Oiro, 7 Seconds, Dälek, Sonic Ballroom/Shitfuckers Dick And The Burning Assholes, Le Tigre, Jello Biafra, Modern Life Is War, The Evens, Fat Wreck Records, Daniel Johnston, Just Went Black, Drunk, Fluid To Gas/F-Spin Records, Jericho´S End: Punk In Israel, Partyline DC, Bebe Buell, Fuck For Forest, Razorcake Fanzine und Heartattack Fanzine, Propagandhi, Pansy Division, The Now Denial, Joe Lally, Anne Ullrich, Ben Weasel, Sleater Kinney, Nels Cline, Touch And Go Records, Mönster, Leftover Cräck, Chaoze One, The Gossip, Titanic Magazin……
Klickt einfach auf unserer Seite https://trust-zine.de/backissues/ und dann runterscrollen zu den gratis PDFs der jeweiligen Ausgaben. Dort im Link könnt ihr uns auch eine Spende zukommen lassen oder auf trust-zine.de/abo/ ein Abo abschließen. Danke!
Unten der Inhalt der Hefte in der Kurz-Übersicht, Klick auf die Ausgaben-Nummer führt zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis (mit Autoren/Innen-Angaben).
Wir werden mit dem PDF-Upload weitermachen, so wie es aussieht, wird es ein Update alle zwei Monate. Danke an die Scan-Leute in Ausgburg und New York und die Trust-Internet-Pose Jörg und Jan (mehr dazu in den nächsten Heft-News).
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SOLD OUT
#111/04-2005
KOLUMNEN, BLURR FANZINE, BRAUSE, OIRO, 13&GOD, 7 SECONDS, BEAUTY PILL, DÄLEK, SONIC BALLROOM/SHITFUCKER DICK AND THE BURNING ASSHOLES, UNTERM DURCHSCHNITT, BACK CHATS, PIEBALD, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#112/06-2005
LE TIGRE, TEPHRA, JELLO BIAFRA, KOLUMNEN, ESCAPADO, COMBAT ROCK/ENDSTAND, BEAR MEETS SHARK, FIEND FORCE RECORDS, BREATHER RESIST, BLACK FRIDAY 29, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#113/08-2005
ATTAC, MODERN LIFE IS WAR, THE EVENS, FAT WRECK RECORDS, ZANN, Parodie auf Plattenkauf Floskeln, DEBRIS INC., DANIEL JOHNSTON, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#114/10-2005
FOUR LETTER WORD, JUST WENT BLACK, DRUNK, FUSE AND/Fluid To Gas/F-Spin Records, HOLLOW SKAI, CAMPARY RECORDS, The History of Skaterock Part 7: Venice, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#115/12-2005
DISCO DRIVE, JERICHO´S END: PUNK IN ISRAEL, NEURON, DAS KRILL, Zine-Special mit den Furious Clarity, Trash it away & Notes of the dirty old men Fanzines, PARTYLINE, Ingrid Strobl, CAMERAN, KOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#116/02-2006
BEBE BUELL, FUCK FOR FOREST, CITIZEN_B, RIOT GRRRLS & LADYIZ, KOLUMNEN, SOCE (nur in Print), GO GO CRAZY DJANES MISS STEREO & KITTY ATOMIC, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#117/03-2007
RAZORCAKE FANZINE UND HEARTATTACK FANZINE, CRIME DESIRE, PROPAGANDHI, GLW/DRK, ECTOGRAM (nur in Print), BLACKFIRE, PANSY DIVISION, KOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#118/06-2006
RÜCKBLICK, SPILLSBURY, THE NOW DENIAL, ASIFLASH, MARY TIMONY, MEUDIAMORTE RECORDS, MYKEL BOARD, SOME GIRLS, KATE MOSH, JOE LALLY, KOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#119/08-2006
ANNE ULLRICH, BEN WEASEL, SLEATER KINNEY, THE PLOT TO BLOW UP THE EIFFEL TOWER, BERICHT VOM HINDUKUSCH, NELS CLINE, PANIC, ONCE A DEMON, KOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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SOLD OUT
#120/10-2006
TOUCH AND GO RECORDS, MÖNSTER, LEFTOVER CRÄCK, KURHAUS, CHAOZE ONE, THE GOSSIP, TITANIC MAGAZIN, KOLUMNEN, KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF
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