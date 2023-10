20 Jahre Shit Happens! – Ruthe

September 30th, 2023

Posted in bücher by Dolf

Lappan, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Seit 20 Jahren beglückt der Cartoonist Ralph Ruthe nun schon die Menschen mit seiner Kunst oder auch „Witzbildern“, außerdem ist er noch Autor, Musiker und Filmemacher. In diesem Buch geht es aber ausschließlich um seine Karikaturen der letzten zwei Jahrzehnte. Viel bekanntes, was bei so einer Kompilation logisch und gewollt ist, aber auch fünfzig neue, exklusive Werke. Großzügig gestaltet, ein Cartoon pro Seite, alles immer in Farbe und mit wiederkehrenden Figuren beziehungsweise Tieren.

Bei gut 350 Karikaturen ist natürlich für jeden was dabei, vieles ist besser als anderes und manchmal fällt einem auch das Schmunzeln schwer – deshalb ist es vielleicht empfehlenswert den Schmöker immer mal wieder aus der Hand zu legen, statt in einem Rutsch durchzulesen beziehungsweise zu blättern. Außer natürlich, man ist Cartoon oder Ruthe Fan, dann kann man davon nicht genug bekommen. Und für Ruthe Fans ist dieser großformatige Pracht-Band dann wohl in erster Linie auch gedacht. 352 Seiten, gebunden, 30,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830336556

[Trust # 221 August 2023]